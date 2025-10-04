 Beveik galutiniai rezultatai: Čekijos parlamento rinkimuose pirmauja ekspremjero partija

2025-10-04 19:15
BNS inf.

Čekijos parlamento rinkimuose pirmauja buvusio ministro pirmininko milijardieriaus Andrejaus Babišo partija ANO („Taip“), parodė oficialūs rezultatai, šeštadienį paskelbti suskaičiavus daugiau nei 95 proc. balsų.

Andrejus Babišas
Andrejus Babišas / AP nuotr.

Ši partija pelnė 35,4 proc. balsų, tuo metu kadenciją baigiančio ministro pirmininko Petro Fialos vadovaujamas aljansas „Kartu“ yra antroje vietoje su 22,7 proc. balsų.

Į parlamentą turėtų patekti šešios partijos.

