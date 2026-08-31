Belgija prieštarauja, kad įšaldytas Rusijos turtas būtų naudojamas Ukrainai padėti

„Tai – ne derybų objektas, tos durys užtrenktos“, – teigė Th. Franckenas.
Praėjusią savaitę Švedija, Lenkija, Nyderlandai ir Ispanija paragino Europos Komisiją ieškoti naujų būdų, kaip panaudoti apie 200 mlrd. eurų įšaldytų Rusijos turto lėšų Ukrainai padėti.
Praėjusių metų gruodžio mėnesį vykusio dramatiško Europos Sąjungos viršūnių susitikimo metu Belgijos lyderis Bartas De Weveris nuginčijo Vokietijos ir Europos Komisijos inicijuotą pasiūlymą suteikti Ukrainai 210 mlrd. eurų „kompensacinę paskolą“, teigdamas, kad tokiu atveju jo vadovaujama Beniliukso šalis taptų pažeidžiama, jei Rusija nuspręstų imtis teisinių veiksmų.
Didžioji dalis turto saugoma Belgijos banke „Euroclear“. „Mūsų ministras pirmininkas laikysis tvirtos pozicijos“, – pridūrė Th. Franckenas.
Atkreipdamas dėmesį į tai, kad Belgijos pasipriešinimas sukėlė nepasitenkinimą, jis išskyrė šios idėjos atsisakyti nenorinčias Baltijos valstybes, kurios yra didžiausios reparacijų paskolos rėmėjos.
„Jos taip pat turėtų būti atsargios, nuolat grįždamos prie šio klausimo ir varydamos mus į kampą. Nemanau, kad tai protinga“, – sakė Th. Franckenas, pridurdamas, kad Lietuva, Latvija ir Estija gauna daug paramos iš Belgijos.
Naujienų agentūra pažymi, kad griežtas Th. Franckeno tonas šiek tiek skiriasi nuo to, kaip apie šią programą šį mėnesį kalbėjo Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime‘as Prevotas, kuris, rodosi, paliko atvirą galimybę pasinaudoti įšaldytu turtu su sąlyga, kad visa teisinė atsakomybė būtų teisingai paskirstyta tarp ES šalių.
Švedijos laiške, kuriame minėtosios keturios ES šalys paragino grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto, buvo pripažinta, kad egzistuoja teisinė rizika, susijusi su Rusijos turto naudojimu, ir nurodyta, kad nė viena šalis neturėtų prisiimti neproporcingos naštos.
Kaip pranešta, rugsėjo pradžioje vyksiančiame neoficialiame Gymnicho formato susitikime ES užsienio reikalų ministrai aptars galimybę pratęsti derybas dėl to, kaip Europoje įšaldytą Rusijos turtą galima būtų panaudoti Ukrainos interesais.
ES valstybių narių koalicija ragina Europos Komisiją atnaujinti pastangas panaudoti įšaldytus Rusijos valstybės turtus Ukrainai finansuoti.
Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sybihos, Ukraina mano, kad atėjo laikas aktyviau imtis veiksmų, susijusių su teisiniu mechanizmu, leidžiančiu panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai padėti.
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