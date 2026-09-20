 Baltųjų rūmų spaudos asociacija: prezidentas turi nedelsiant panaikinti draudimą žurnalistams

Baltųjų rūmų spaudos asociacija: prezidentas turi nedelsiant panaikinti draudimą žurnalistams

2026-09-20 12:26
BNS inf.

 JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pareiškus, kad uždraudžia žiniasklaidos priemonėms CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus, apkaltinęs jas skleidžiant melagienas apie jo administraciją, šimtams Amerikos vadovo veiklą nušviečiančių žurnalistų atstovaujanti asociacija šeštadienį pareikalavo panaikinti šį draudimą, o tokį pašalinimą pavadino prieštaraujančiu Konstitucijai.

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<span>Baltųjų rūmų spaudos asociacija: prezidentas turi nedelsiant panaikinti draudimą žurnalistams</span>
Baltųjų rūmų spaudos asociacija: prezidentas turi nedelsiant panaikinti draudimą žurnalistams / Scanpix nuotr.

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„Šios dienos veiksmai, kuriais buvo panaikinta prieiga žurnalistams iš CNN, POLITICO ir MSNOW, pažeidžia Pirmąją pataisą“, – pareiškė Baltųjų rūmų korespondentų asociacija, paragindama D. Trumpo administraciją „nedelsiant sugrąžinti mūsų kolegų prieigą“.

80 metų respublikonas, kurio santykiai su žiniasklaida seniai yra įtempti, įspėjo, kad ir kitų spaudos atstovų gali laukti panašus likimas. Kokios tai galėtų būti žiniasklaidos priemonės, jis nenurodė.

Šis D. Trumpo žingsnis iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveiktos žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui.

Šiame straipsnyje:
Baltųjų rūmų spaudos asociacija
Donaldas Trumpas
draudimas žurnalistams

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