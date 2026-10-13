Baltieji rūmai: JAV ambasadorės Graikijoje Kimberly Guilfoyle paprašyta atsistatydinti

Tai įvyko po virtinės pranešimų apie etikos pažeidimus, įskaitant tyrimą dėl kyšininkavimo skandalo.
„Paprašėme ambasadorės Guilfoyle atsistatydinti. Ji buvo nuostabi komandos dalis, linkime jai viso ko geriausio“, – per savo pirmąją spaudos konferenciją žurnalistams sakė Katie Zacharia (Keiti Zakarija).
Apie tai paskelbta kitą dieną po to, kai D. Trumpas pripažino svarstantis galimybę atleisti K. Guilfoyle – buvusią „Fox News“ laidų vedėją ir savo vyriausiojo sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo buvusią sužadėtinę.
„Na, mes tai svarstome. Taip, nesame patenkinti“, – pirmadienį žurnalistams, paklaustas apie jos ateitį, sakė D. Trumpas.
K. Guilfoyle sulaukia vis didesnio dėmesio nuo to laiko, kai „The Wall Street Journal“ paskelbė virtinę pranešimų apie jos finansinius sandorius ir ryšius su turtingais verslininkais.
Laikraštis pranešė, kad ji prašė įtakingo D. Trumpo rėmėjo Erico Deterso (Eriko Deterso) apmokėti 100 tūkst. JAV dolerių asmeninės kredito kortelės skolą likus nedaug laiko iki jos patvirtinimo Senate klausymų 2025-ųjų liepą.
„Mielasis, prašau, man reikia, kad tai sutvarkytum šiandien“, – rašė ji E. Detersui žinutėje kartu su instrukcijomis, kaip sumokėti jos kredito kortelių bendrovei, teigia susirašinėjimo ekrano kopijas paviešinęs „The Wall Street Journal“.
E. Detersas atsisakė sumokėti šią sumą, laikraščiui pareiškęs, kad toks žingsnis jam būtų kainavęs santuoką.
K. Guilfoyle advokatas užginčijo žinučių autentiškumą ir neigė bet kokius pažeidimus.
Prabangios kelionės
„The Wall Street Journal“ taip pat pranešė, kad K. Guilfoyle gyrėsi prabangiomis kelionėmis ir viešnagėmis viešbučiuose, kurias apmokėjo turtingi Graikijos verslininkai, remdamasis šimtais žinučių, elektroninių laiškų ir kitų įrašų, įskaitant pokalbių įrašus.
Pasak laikraščio, į Pasaulio ekonomikos forumą Davose, Šveicarijoje, ji skrido privačiu lėktuvu kartu su Graikijos statybų bendrovės „Aktor Group“ generaliniu direktoriumi Aleksandru Ekzarchu (Alexandros Exarchou).
K. Guilfoyle taip pat praleido Kalėdas išskirtiniame Šveicarijos slidinėjimo kurorte Gštade kartu su Graikijos laivybos magnatu Nikolu Caku (Nikolas Tsakos) ir kelionės su juo metu apsistojo prabangiame Paryžiaus viešbutyje, o sąskaitą apmokėjo N. Cakas, rašė „The Wall Street Journal“.
Remiantis JAV žiniasklaidos pranešimais, Valstybės departamento generalinis inspektorius tiria, ar K. Guilfoyle gavo nederamų dovanų.
Šie faktai paaiškėjo valstybės sekretoriui Marco Rubio (Markui Rubijui) praėjusią savaitę lankantis Europoje, taip pat ir Atėnuose, kur jis atsisakė komentuoti šiuos kaltinimus.
K. Guilfoyle, garsi D. Trumpo judėjimo „Padarykime Ameriką vėl didžią“ („Make America Great Again“) veikėja, ambasadore buvo paskirta nutraukus sužadėtuves su D. Trumpu jaunesniuoju.
Buvusi prokurorė ir televizijos komentatorė anksčiau buvo ištekėjusi už Kalifornijos gubernatoriaus demokrato Gavino Newsomo (Gevino Niusomo).
Kol kas neaišku, ar K. Guilfoyle sutiko pasitraukti iš pareigų po Baltųjų rūmų prašymo.
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