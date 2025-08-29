 Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas ėmėsi veiksmų blokuoti 5 mlrd. JAV dolerių pagalbą užsieniui

2025-08-29 22:10
BNS inf.

Baltieji rūmai penktadienį pranešė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ėmėsi veiksmų blokuoti Kongreso patvirtintą 5 mlrd. JAV dolerių (4,3 mlrd. eurų) vertės pagalbą užsienio šalims, nors tai padidina federalinės vyriausybės uždarymo tikimybę, nes demokratai priešinasi šiai politikai.

Laiške Atstovų Rūmams D. Trumpas nurodė, kad šis finansavimo sumažinimas „turės įtakos Valstybės departamento ir Jungtinių Valstijų tarptautinio vystymosi agentūros (USAID) programoms“.

D. Trumpui sugrįžus į valdžią, jo administracija iš esmės panaikino USAID – pagrindinę JAV pagalbos užsienio šalims agentūrą.

USAID buvo įkurta 1961 metais, kai tuometinis JAV prezidentas Johnas F. Kennedy (Džonas F. Kenedis) siekė panaudoti pagalbą, kad Šaltojo karo metu palenktų į savo pusę besivystančio pasaulio šalis.

Po to, kai valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) paskelbė apie 83 proc. agentūros programų atšaukimą, ji buvo prijungta prie JAV valstybės departamento.

Demokratai yra įspėję, kad bet koks bandymas atšaukti Kongreso jau patvirtintą finansavimą nutrauktų bet kokias derybas, kuriomis siekiama po rugsėjo 30 dienos išvengti biudžeto paralyžiaus – vadinamojo vyriausybės uždarymo.

