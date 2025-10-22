Trumpas: tas garsas man primena pinigus

Demokratai, įskaitant buvusią pirmąją ponią Hillary Clinton, apkaltino respublikoną, kad šis negerbia prezidento rūmų, kai ekskavatoriai nuplėšė pastato Rytinio sparno fasadą.
„Statome pasaulinio lygio pokylių salę, – sakė D. Trumpas per pietus su respublikonų senatoriais Baltuosiuose rūmuose, o netoliese buvo girdėti mašinų burzgimas ir pypsėjimas. –Tikriausiai girdite gražų statybų garsą ten gale. Girdite tą garsą? O, tai muzika mano ausims. Man patinka tas garsas.“
79 metų nekilnojamojo turto magnatas taip pat sakė, kad mokesčių mokėtojams nereikės mokėti už 250 mln. dolerių vertės projektą.
„Kai girdžiu tą garsą, jis man primena pinigus. Šiuo atveju jis primena pinigų trūkumą, nes aš už tai moku“, – jis toliau komentavo griovimo keliamą triukšmą.
D. Trumpas sakė, kad jis iš dalies finansuoja milžiniškos pokylių salės darbus, o likusią dalį padengs privatūs ir korporaciniai rėmėjai.
Praėjusią savaitę D. Trumpas surengė prabangią vakarienę rėmėjams, tarp kurių buvo kelios didžiausios JAV technologijų įmonės, tačiau Baltieji rūmai kol kas nepaskelbė jų sąrašo ir nepateikė jokių skaičių.
AFP žurnalistai matė, kaip jau antrą dieną Rytų sparne, kuriame anksčiau būdavo JAV pirmųjų ponių kabinetai, vyksta griovimo darbai.
„Krenta į isteriją“
Viena buvusi Rytų sparno gyventoja kritikavo D. Trumpo projektą.
„Tai ne jo namas. Tai jūsų namas. Ir jis griauna jį“, – sakė buvusi valstybės sekretorė Hillary Clinton, kurios vyras Billas Clintonas 1993-2001 m. buvo prezidentas ir kuri pati 2016 m. rinkimuose pralaimėjo D. Trumpui.
Kiti demokratai palygino tai su radikaliomis paties D. Trumpo pastangomis pertvarkyti federalinę vyriausybę ir puldinėti savo politinius oponentus.
Jis meluos, kad ją saugo, o paskui sunaikins tiesiai prieš jūsų akis.
„Rytų sparno griovimas atrodo labai simboliškas ir primena, ką D. Trumpas daro su mūsų demokratija, – sakė Havajų senatorė Mazie Hirono platformoje „X“. – Jis meluos, kad ją saugo, o paskui sunaikins tiesiai prieš jūsų akis.“
Vyresnioji senatorė Elizabeth Warren sakė, kad nors amerikiečiai susiduria su „sparčiai augančiomis“ pragyvenimo išlaidomis, „Donaldas Trumpas negali jūsų girdėti per buldozerių, griaunančių Baltųjų rūmų sparną, garsus, nes stato naują didelę pokylių salę“.
Baltieji rūmai atmetė tai, kas, jų nuomone, yra kritikų apsimestinis susirūpinimas.
„Naujausias suvaidinto pasipiktinimo pavyzdys – pakrikę kairieji ir jų sąjungininkai iš melagingosios žiniasklaidos krenta į isteriją dėl prezidento Donaldo J. Trumpo vizionieriško sprendimo Baltuosiuose rūmuose įrengti didingą, privačiomis lėšomis finansuojamą Baltųjų rūmų pokylių salę“, – sakoma pareiškime.
Jie pavadino pokylių salę „drąsiu ir būtinu papildymu, atspindinčiu ilgą patobulinimų ir renovacijų istoriją“, prie kurios prisidėjo buvę prezidentai.
Baltieji rūmai atkreipė dėmesį į daugybę ankstesnių prezidentų atliktų darbų, įskaitant, pasak jų, prezidento Baracko Obamos sprendimą teniso aikštelę paversti visaverte krepšinio aikšte.
D. Trumpas antrosios kadencijos metu pradėjo reikšmingą Baltųjų rūmų pertvarkymą, be kita ko, ir Rožių sodo, kuriame jis priėmė respublikonų senatorius, vejos išklojimą akmenine danga.
