Bagdade nusileido pirmasis ES oro linijų lėktuvas per 35 metus

Ministerijos pareiškime teigiama, kad šis atvykimas reiškia „Irako sugrįžimą į Europos aviacijos žemėlapį“ ir pradeda „naują Irako aviacijos sektoriaus atsigavimo etapą“.
Europos oro linijų bendrovės į Bagdado tarptautinį oro uostą tiesioginių skrydžių nevykdė saugumo sumetimais nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios, kai ilgametis Irako valdovas Saddamas Husseinas (Sadamas Huseinas) įsiveržė į kaimyninį Kuveitą.
S. Husseinas buvo nuverstas 2003 metais per JAV vadovaujamą invaziją, po kurios prasidėjo pilietinis karas, religinis smurtas ir ginkluotų džihadistų grupuočių iškilimas.
Tačiau po dešimtmečius trukusios sumaišties Irakas neseniai pradėjo atgauti stabilumą, o vyriausybė siekia pritraukti užsienio investicijų, kad sustiprintų šalies ekonomiką.
Maršrutu Bagdadas-Atėnai-Bagdadas bus vykdomi du skrydžiai per savaitę, o atsižvelgiant į paklausą, jų gali būti ir daugiau, pranešė ministerija.
Anksčiau šiais metais Graikijos oro linijų bendrovė pradėjo skrydžius į Arbilį, šiaurinio autonominio Kurdistano regiono sostinę, kuri yra stabilumo oazė palyginti nestabiliame Irake.
