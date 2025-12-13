Austrijos teismas ukrainiečių magnato JAV neleido išduoti dėl Baltarusijos suteiktos neliečiamybės

Austrijos valdžia įspėjo, kad šis teisinis sprendimas gali paskatinti kitus ieškomus asmenis siekti prieglobsčio Austrijoje.
D. Firtašo atžvilgiu Jungtinėse Valstijose yra paskelbta paieška dėl kaltinimų kyšininkavimu ir reketu. Jis kaltinamas 2006 metais tariamai davęs kyšius Indijos pareigūnams, kad gautų titano kasybos licencijas.
Trečiadienį Austrijos apeliacinis teismas paskelbė, kad paskutinis prokuratūros apeliacinis skundas dėl 2024 metais priimto teismo sprendimo atmesti D. Firtašo ekstradiciją yra „nepriimtinas“, nes buvo pateiktas per vėlai. Teismas pridūrė, kad jo sprendimas yra teisiškai privalomas ir todėl galutinis.
Tačiau tame 2024 metų sprendime, kurį agentūra AFP gavo penktadienį, teigiama, kad D. Firtašas negali būti išduotas, nes Minskas 2021 metais jam suteikė diplomatinę neliečiamybę.
Remiantis šiuo dokumentu, D. Firtašas atstovauja Baltarusijai Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacijoje (UNIDO), kuri siekia skatinti įtraukią ir tvarią pramonės plėtrą.
Teismas „daro prielaidą“, kad D. Firtašas „turi absoliučią neliečiamybę ... nuo pranešimo apie šią funkciją... (valdžios institucijoms) ir tai taip pat apima baudžiamąją jurisdikciją“, teigiama 2024 metų sprendime.
„Išnagrinėjęs teisinę situaciją, teismas taip pat daro prielaidą, kad Austrijos Respublika, kaip priimančioji valstybė, neturi įtakos šiai neliečiamybei“, – pridūrė teismas.
Austrijos teisėjo sprendimu taip pat atmesti Austrijos valdžios institucijų įspėjimai, kad jos nepripažįsta D. Firtašo diplomatinės akreditacijos.
Valdžios institucijos išreiškė nuogąstavimus, kad tokia teismo pateikta teisinė nuomonė „Austriją netrukus pavers populiariausia tarptautine milijonierių sukčių, bankų plėšikų, mafijos ir narkotikų bosų, mokesčių vengėjų ir kitų asmenų prieglobsčio vieta“.
Agentūrai AFP susisiekus su D. Firtašo atstovu spaudai, šis atsakė, kad „negali komentuoti“ šios bylos.
D. Firtašas dėl Jungtinių Valstijų išduoto tarptautinio arešto orderio nuo 2014 metų negali išvykti iš Austrijos.
Magnatas – buvęs nušalinto prorusiško Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus sąjungininkas – savo turtus susikrovė importuodamas dujas į Ukrainą iš Rusijos ir Centrinės Azijos, bendradarbiaudamas su Rusijos dujų milžine „Gazprom“.
Jam jau taikomos Jungtinės Karalystės ir Ukrainos sankcijos.
60-metis neigia visus kaltinimus, teigdamas, kad jie yra politiškai motyvuoti.
