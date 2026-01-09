Australijoje – karščio banga ir gaisrai

Ypač sudėtinga padėtis penktadienį buvo pietrytinėje Viktorijos valstijoje, kur paskelbtos „katastrofiškos“ gaisrų sąlygos. Institucijų duomenimis, liepsnoja dešimtys gaisrų, dega dešimtys tūkstančių hektarų žemės.
Šiaurės rytuose du suaugusieji ir vaikas laikomi dingusiais. Yra apgadintų pastatų, įskaitant mokyklą. Be to, fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai. Tūkstančiai žmonių paraginti trauktis į saugias vietas.
Svilinant daugiau kaip 40 laipsnių karščiui ir pučiant stipriems vėjo gūsiams, ugnis, meteorologijos tarnybos duomenimis, greitai plinta. Ypač daug problemų kelia vadinamosios sausos audros, kai lietaus beveik nėra, tačiau dangų skrodžia žaibai.
Australijos pietryčiams kovojant su gaisrais, šiaurinei daliai Kvinslando pakrantėje gresia tropinis ciklonas. Meteorologai prognozuoja gausų lietų bei potvynius ir nuošliaužas.
Australijoje šiuo metu vasara. Žemynas ypač kenčia dėl klimato kaitos. Pasaulio klimato kaitos tarybos 2022 m. vasario ataskaitoje teigiama, kad Australiją ateityje dar dažniau lankys pragaištingos stichijos.
