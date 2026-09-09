Atskleidė, kiek kainavo Norvegijos karaliaus amžinojo poilsio vieta

Monarchas šaipėsi iš neseniai vyriausybės biudžete pasirodžiusios eilutės: 20 mln. kronų, arba maždaug 2 mln. dolerių, skirtų finansuoti įmantrų karstą, kuriuo jis vieną dieną dalinsis su savo žmona karaliene Sonja.
„Šių metų vyriausybės biudžete atsirado eilutė, kad ir kaip keista, galinti priminti piramides ir Egipto laidojimo kameras – prieš kai kuriems žmonėms puolant gūglinti, kaip dabar sakoma, kad pasidomėtų šio žodžio reikšme“, – juokavo karalius.
„Tikiuosi, kad jis bus gerai paminkštintas, kad viešnagė būtų patogi. Juk galiausiai mes ten būsime gana ilgai“, – pridūrė jis ir padėkojo valdžiai už parodytą „rūpestį mumis pomirtiniame gyvenime“.
Rugpjūčio 28 d. miręs 89 metų Haraldas trečiadienį bus paguldytas į sarkofagą, dar neparodytą visuomenei.
Po pamaldų Oslo katedroje, prasidėsiančių 13 val., iškilminga procesija palydės karaliaus karstą į Akershuso pilį – viduramžių tvirtovę, iš kurios atsiveria vaizdas į Oslo fjordą. Ten vyks privati ceremonija, vėliau jis bus palaidotas karališkojo mauzoliejaus kriptoje.
Dvigubą sarkofagą suprojektavo garsi Norvegijos architektūros firma „Snöhetta“, taip pat sukūrusi Oslo operos teatrą ir Aleksandrijos biblioteką Egipte. Jis bus padėtas šalia dviejų kitų mažame mauzoliejuje, įrengtame 1949 m. pilies koplyčios priestate.
Vienas, pagamintas iš balto marmuro, stovi patalpos centre su pirmojo dabartinės dinastijos karaliaus Hokono VII, Haraldo senelio, ir jo žmonos karalienės Maud palaikais. Kitame tamsiai žalios spalvos patinuotos bronzos sarkofage ilsisi jo tėvai – karalius Olafas V ir sosto įpėdinė princesė Martha. Abu suprojektavo architektas Arnsteinas Arnebergas, sukūręs ir patį mauzoliejų.
Pasak laikraščio „Aftenposten“, toks laidojimo būdas yra Norvegijos karališkajai šeimai būdinga tradicija. Karališkieji rūmai anksčiau pranešė, kad sarkofagas Haraldui ir Sonjai buvo sukurtas gerbiant tradicijas ir konsultuojantis su pora.
Karališkasis mauzoliejus, paprastai atviras Akershuso pilies lankytojams, šiuo metu yra uždarytas.
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