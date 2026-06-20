Atsakas į duoto pažado nesilaikymą: Iranas skelbia vėl uždaręs Hormuzo sąsiaurį

Izraelio smūgius Libano pietinėje dalyje ji pavadino Teherano susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis pažeidimu.
„Šiuo pranešimu skelbiama, kad Hormuzo sąsiauris bus uždarytas laivų eismui, atkreipiamas dėmesys, kad šis pirmasis žingsnis yra atsakas į priešo duoto pažado nesilaikymą, o jei agresija tęsis, bus planuojami ir imamasi tolesnių veiksmų, siekiant priversti priešą laikytis savo įsipareigojimų“, – teigiama Irano centrinės karinės vadovybės „Khatam al-Anbiya“ pareiškime, kurį paskelbė valstybinė televizija.
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