 Atsakas į duoto pažado nesilaikymą: Iranas skelbia vėl uždaręs Hormuzo sąsiaurį

Atsakas į duoto pažado nesilaikymą: Iranas skelbia vėl uždaręs Hormuzo sąsiaurį

2026-06-20 17:02
BNS inf.

Irano centrinė karinė vadovybė šeštadienį paskelbė, kad dėl Izraelio atakų prieš Pietų Libaną vėl uždarė itin svarbų Hormuzo sąsiaurį.

Hormuzo sąsiauris
Hormuzo sąsiauris / freepik.com nuotr.

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Izraelio smūgius Libano pietinėje dalyje ji pavadino Teherano susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis pažeidimu.

„Šiuo pranešimu skelbiama, kad Hormuzo sąsiauris bus uždarytas laivų eismui, atkreipiamas dėmesys, kad šis pirmasis žingsnis yra atsakas į priešo duoto pažado nesilaikymą, o jei agresija tęsis, bus planuojami ir imamasi tolesnių veiksmų, siekiant priversti priešą laikytis savo įsipareigojimų“, – teigiama Irano centrinės karinės vadovybės „Khatam al-Anbiya“ pareiškime, kurį paskelbė valstybinė televizija.

Šiame straipsnyje:
sąsiauris
Hormūzo sąsiauris
karas Artimuosiuose Rytuose
pažadas

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