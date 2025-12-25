Atrado būdą, kaip braškes auginti žiemą

Vasarinių uogų bendrovė Anglijoje, Sasekso grafystėje, išsikėlė itin ambicingą tikslą – iki Kalėdų priskinti net 1,5 milijono dėžučių braškių. Ir nė motais, koks lauke oras – žvarbu ar apniukę. Tiesiog įjungiamos dirbtinės šviesos.
„Apšvietimas yra pagrindinis augimo veiksnys. Šiandien pasisekė – graži diena, bet net jei nebūtų saulės, LED apšvietimas pagamintų pakankamai energijos, kad lapai ją sugertų ir perduotų uogoms. Tai lemia uogų saldumą ir, žinoma, dydį“, – aiškino „Summer Berry Company“ operacijų vadovas Bartoszas Pinkoszas.
Uogos, pasak augintojų, užauga ne prastesnės, tačiau, žinoma, brangesnės nei vasarą. Čia laikomasi tradicinių ūkininkavimo principų – kova su kenkėjais vyksta be chemikalų. Tam pasitelkiami pjuvenose užveisti mikroplėšrūnai.
„Mes stengiamės sukurti mažą ekosistemą, kur šie maži vabalai galėtų patys kontroliuoti kenkėjus“, – pasakojo B. Pinkoszas.
Ar gali apsimokėti braškes auginti žiemą? Mokslininkai sako – viskas priklauso nuo naudojamos energijos rūšies.
„Jums reikės daug ir šilumos, ir šviesos, jei norite atkurti vasariškas augimo sąlygas. Taigi viskas priklauso nuo energijos šaltinio, kurį naudosite. O kalbant apie Jungtinės Karalystės savarankiškumo lygį vaisių ir daržovių srityje, jis yra prastas – šalyje užauginama tik 16 proc. vaisių, didžioji dalis importuojama“, – vertino mokslininkė Tara Garnett.
Šis ūkis tikina nebankrutuosiantis. Jų teigimu, „žaliosios energijos sprendimas“ sujungia saulės baterijas ir kombinuotą šilumos bei elektros energijos gamybos jėgainę. Tad britai saldžių braškių ant stalo galbūt galės sau leisti ne tik per Kalėdas, bet ir visą žiemą.
