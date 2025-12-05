Britanija gali perduoti Ukrainai įšaldytą Rusijos turtą

Anot naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai pranešė „The Times“.
Pasak šio leidinio, Didžioji Britanija kartu su Europos Sąjunga, Kanada ir kitais partneriais rengia susitarimą, kuris leistų skirti Ukrainai iki 130 mlrd. JAV dolerių sumą.
Pažymėtina, kad šios lėšos per ateinančius dvejus metus galėtų padengti daugiau nei du trečdalius Ukrainos finansinių poreikių tiek gynybos srityje, tiek atstatant šalį, jeigu būtų pasiektas taikos susitarimas.
„The Times“ priminė, kad įšaldyto Rusijos turto panaudojimas buvo aptartas NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Briuselyje.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Europos Komisija pasiūlė teisinį sprendimą, kuris padėtų išsklaidyti Belgijos susirūpinimą dėl šioje šalyje įšaldyto Rusijos turto naudojimo.
