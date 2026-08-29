Atleistas Ukrainos gynybos ministras sutiko tapti Italijos ministro patarėju

35-erių technologijų srityje patyręs M. Fedorovas iš gynybos ministro pareigų buvo atleistas liepą, pasirodžius pranešimams apie jo ir šalies karinės vadovybės nesutarimus.
Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimas jį atleisti išprovokavo tūkstančius protestuotojų visoje Ukrainoje. Daugelis jų reikalavo grąžinti M. Fedorovą į šias pareigas.
Praėjus šešioms savaitėms po atleidimo, M. Fedorovas penktadienį patvirtino sutikęs tapti Italijos gynybos ministro Guido Crosetto (Gvido Kroseto) patarėju gynybos inovacijų klausimais.
„Šiose pareigose padėsiu Italijai plėtoti modernaus karo technologijas, tobulinti gynybos sektorių ir prisitaikyti prie naujų pasaulinių saugumo iššūkių“, – sakė M. Fedorovas.
G. Crosetto dar liepą Italijos laikraščiui „La Repubblica“ teigė pasiūlęs M. Fedorovui šias pareigas.
Jo spaudos tarnybos duomenimis, eidamas šias pareigas M. Fedorovas ir toliau gyvens bei dirbs Kyjive.
Ukrainos prezidento administracija kol kas situacijos nekomentavo.
Italijos gynybos ministerija savo pranešime šį paskyrimą pavadino svarbia galimybe ir nurodė, kad M. Fedorovas dirbs inovacijų patarėju.
Ministerijos teigimu, Italija palankiai vertina bendradarbiavimą su partneriais, kurie „įgijo didelės patirties šioje srityje, ypač autonominių sistemų ir oro gynybos srityse“.
M. Fedorovas buvo ilgametis V. Zelenskio sąjungininkas, dirbęs su prezidentu nuo pat jo kadencijos pradžios 2019 metais.
Tačiau po atleidimo jų santykiai pašlijo, o anksčiau šį mėnesį M. Fedorovas paragino Ukrainą rengti rinkimus, kurie buvo atidėti po 2022 metais prasidėjusios Rusijos invazijos.
V. Zelenskis tokį siūlymą atmetė kaip rizikingą ir visuomenę skaldantį.
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