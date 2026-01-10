Ataskaita: Londono policija netinkamai patikrino tūkstančius naujų darbuotojų

Vyriausybė ketvirtadienį paskelbė, kad pradės tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kaip būdavo vykdomos darbuotojų atrankos.
Remiantis vidaus peržiūra buvo nustatyta, kad dešimtys pareigūnų, kurie buvo įdarbinti, sumažinus reikalavimus atrankiniams patikrinimams, vėliau padarė nusikaltimus ar nusižengimus, įskaitant du, kurie vėliau buvo nuteisti kaip serijiniai prievartautojai.
Metropoliteno policija, didžiausios Jungtinės Karalystės policijos pajėgos, dėl nesėkmių kaltino padidėjusį spaudimą pasiekti 2019–2023 metų įdarbinimo tikslus.
Pastaraisiais metais policijos pajėgas sukrėtė virtinė skandalų, įskaitant kelis, susijusius su už lytinius nusikaltimais nuteistais pareigūnais.
2023-iaisiais paskelbtoje svarbioje ataskaitoje teigiama, kad Londono policijos pajėgose „instituciškai“ veši rasizmas, seksismas ir homofobija.
Britų pareigūnas Davidas Carrickas (Deividas Karikas) 2023-iaisiais buvo įkalintas iki gyvos galvos už dešimtis išžaginimų ir seksualinės prievartos atvejų. 2017 metais per atrankinį patikrinimą nebuvo išsiaiškinta, kad jam buvo pareikšti kaltinimai dėl smurto artimoje aplinkoje.
Kitam pareigūnui, Cliffui Mitchellui (Klifui Mičelui), vėliau nuteistam už išžaginimą, buvo leista 2020 metais prisijungti prie policijos pajėgų, vertinimo komisijai panaikintus sprendimą atmesti jo paraišką, nepaisant ankstesnių kaltinimų dėl vaiko išžaginimo.
Dabar jau išformuota atrankos komisija iš dalies buvo įsteigta siekiant padidinti darbuotojų įvairovę. Nuo 2019 iki 2023 metų ji panaikino sprendimus atmesti 114 žmonių kandidatūras. Iš jų 25 vėliau padarė nusižengimų arba buvo apkaltinti įvykdę nusikaltimą.
„Policijos inspekcija atliks skubų nepriklausomą Metropoliteno policijos įdarbinimo ir (būsimų darbuotojų) patikrinimo standartų patikrinimą“, – teigiama Vidaus reikalų ministerijos pranešime, paskelbtame po apžvalgos.
„Atsisakymas tikrinti pareigūnus buvo Metropoliteno policijos pareigos užtikrinti Londono saugumą pažeidimas“, – sakė vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood (Šabana Mahmud).
Metropoliteno policijos komisaro pavaduotoja Rachel Williams (Reičel Viljams) teigė, kad ataskaita yra dalis pajėgų pastangų „atvirai ir skaidriai aptarti ankstesnę patikrinimų ir įdarbinimo praktiką“, dėl kurios kai kuriais atvejais prie pajėgų prisijungdavo „netinkami asmenys“.
