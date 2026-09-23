Artėjant rinkimams, respublikonai mėgina atsiriboti nuo Trumpo

D. Trumpo palaikymo reitingams pasiekus rekordiškai žemą lygį, o demokratams Kongreso rinkimų apklausose įgyjant solidžią persvarą, su jais besivaržantys respublikonai vis labiau atsiriboja nuo prezidento ir jo politikos imigracijos, karo su Iranu klausimais ir net formuoja atskirą savo kampanijų įvaizdį.
Viena anksčiau D. Trumpą rėmusi Floridos Atstovų Rūmų narė praėjusią savaitę paskelbė reklamą, kurioje perspėjo prezidentą, kad jo griežta imigracijos politika „nuėjo per toli“, o ispaniškai kalbantys rinkėjai „jaučiasi išduoti“.
Kitas kandidatas į Senatą iš Ajovos paragino „nedelsiant užbaigti“ karą su Iranu, sakydamas, kad rinkėjus slegia kylančios kainos, o du Atstovų Rūmų nariai pakeitė savo balsus ir parėmė iniciatyvą apriboti D. Trumpo galimybes tęsti karinius veiksmus.
Patyręs politinės strategijos specialistas Mike’as Fahey, 2024 metais vadovavęs nepriklausomo kandidato prezidento rinkimų kampanijai, sakė, kad šie pokyčiai labiau susiję ne su naujai atrastu ideologiniu nepriklausomumu, o su „atsiribojimu nuo prekės ženklo“.
„Matote, kaip kandidatai atsiriboja klausimais, dėl kurių politinis spaudimas yra didžiausias, – naujienų agentūrai AFP sakė jis. – Žinutė nebūtinai yra „aš prieš Trumpą“. Ji yra „aš esu aš“.
Politinė kaina
Pirmadienį paskelbta naujienų agentūros „Reuters“ ir bendrovės „Ipsos“ atlikta apklausa parodė, kad D. Trumpo palaikymo reitingas nukrito iki naujos žemiausios ribos – 32 proc., o registruoti rinkėjai, paklausti, kurią partiją remtų rinkimuose į Kongresą, demokratus rinkosi aštuoniais procentiniais punktais dažniau nei respublikonus.
D. Trumpo veiksmus sprendžiant pragyvenimo išlaidų klausimą palankiai vertino vos 17 proc. respondentų, o jo veiksmus dėl karo su Iranu – 34 proc. apklausos dalyvių.
„Pagaliau atėjo laikas apmokėti politinę sąskaitą“, – sakė komunikacijos ekspertas ir buvęs Vašingtono lobistas Kevinas Mercuri.
Jis naujienų agentūrai AFP sakė, kad respublikonai manė, jog rinkėjai toleruos beveik viską, kas susiję su D. Trumpu, tačiau šiai kalkuliacijai koją pakišo karas su Iranu, aukštos degalų kainos ir pragyvenimo išlaidos apskritai.
Tuo metu D. Trumpas ne kartą ragino savo šalininkus elgtis taip, tarsi jo paties pavardė būtų įrašyta į lapkričio mėnesio rinkimų biuletenį.
„Turite apsimesti, kad aš esu rinkimų sąraše“, – šį mėnesį Dalase vykusiame respublikonų kadencijos vidurio rinkimų suvažiavime sakė jis.
Vis dėlto šiame renginyje nedalyvavo keli sunkiose rinkimų kovose dalyvaujantys respublikonai, tarp jų – Meino senatorė Susan Collins, o kiti internete stengėsi kuo mažiau akcentuoti savo ryšius su D. Trumpu.
Atstovų Rūmų narė Young Kim iš Kalifornijos po pirminių rinkimų pašalino iš savo kampanijos svetainės „America First“ ženklą ir užuominas apie D. Trumpą. Pranešama apie panašius pokyčius ir kitose tarpusavyje besivaržančių respublikonų kampanijose.
M. Fahey teigimu, kandidatai vis dar nori D. Trumpo politinės organizacijos ir pagrindinių jo šalininkų paramos, tačiau kartu jo prezidentavimu nepatenkintiems rinkėjams turi parodyti savo nepriklausomumą.
„Ar tai suveiks, labai priklausys nuo to, ar rinkėjai šį atsiribojimą laikys nuoširdžiu, ar tik rinkimams skirtu manevru“, – sakė jis.
Laviruoja tarp dviejų pusių
Reikia paminėti, kad nuo prezidento atsiribojama pavieniais atvejais, o ne visumoje. Pavyzdžiui, Ashley Hinson kampanijos svetainėje vis dar ryškiai matoma D. Trumpo parama.
Respublikonų nacionalinis komitetas naujienų portalui „Politico“ sakė, kad kandidatai turėtų vykdyti tokias rinkimų kampanijas, kokių jiems reikia, o D. Trumpas supranta, jog siekdami laimėti jie turi į savo politikos pozicijas įtraukti „niuansų“.
Tačiau D. Trumpas parodė, kad jo tolerancija nesutikimui turi ribas.
Reaguodamas į Marios Salazar imigracijos klausimui skirtą reklamą, jis sakė vis dar ją remiantis, tačiau pridūrė, kad ji tapo „šiek tiek per nuolaidi sienos klausimu“.
Tarptautinės politikos profesorius Danielis Drezneris iš Tuftso universiteto Fletcherio mokyklos sakė, kad respublikonai nenori būti susieti su nepalankiais D. Trumpo reitingais, tačiau perspėjo, jog atsiribodami nuo jo jie savo problemų gali ir neišspręsti.
Tokiomis pastangomis „galima atstumti MAGA bazę, bet nepritraukti nepriklausomų rinkėjų, kurie yra įsiutę“ dėl partijos politinių klaidų, sakė jis.
Rizikingose rinkimų apygardose dalyvaujančių respublikonų strategija yra ne tiek visiškai atsiriboti nuo D. Trumpo, kiek bandyti įtikinti svyruojančius rinkėjus, kad jie patys priima politinius sprendimus, kartu nesukuriant įspūdžio D. Trumpo šalininkams, jog jie jo atsisakė.
„Rinkėjai politiką dažniausiai vertina kaip santechniką. Jie tiesiog nori, kad ji veiktų. Jei jūsų kriauklė prakiūra, samdote santechniką, kad ją sutvarkytų, o ne tam, kad jis su jumis ginčytųsi dėl tarpinių ar nuniokotų jūsų garažą“, – sakė George’o Washingtono universiteto Žiniasklaidos mokyklos direktorius Peteris Loge.
„Protingi kandidatai yra kaip geri santechnikai – jie randa ir išsprendžia svarbias problemas“, – pridūrė jis.
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