 Apklausos: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų AfD triuškinamai laimėjo rytinės žemės rinkimus

Apklausos: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų AfD triuškinamai laimėjo rytinės žemės rinkimus

2026-09-06 20:34
Lina Linkevičiūtė (ELTA) (504624)

Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija AfD sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus – ji rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44 proc. balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos.

<span>Apklausos: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų AfD triuškinamai laimėjo rytinės žemės rinkimus</span>
Apklausos: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų AfD triuškinamai laimėjo rytinės žemės rinkimus / EPA-ELTA nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

AfD gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merzo centro dešiniąją CDU, kurios sąskaitoje buvo 18,5 proc. balsų, tačiau dar per anksti vertinti, ar  kraštutinių dešiniųjų partija iškovos absoliučią daugumą, pažymėjo visuomeniniai transliuotojai ARD ir ZDF.

Šiame straipsnyje:
AfD
Vokietija
regioniniai rinkimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų