AfD gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merzo centro dešiniąją CDU, kurios sąskaitoje buvo 18,5 proc. balsų, tačiau dar per anksti vertinti, ar kraštutinių dešiniųjų partija iškovos absoliučią daugumą, pažymėjo visuomeniniai transliuotojai ARD ir ZDF.
Apklausos: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų AfD triuškinamai laimėjo rytinės žemės rinkimus
2026-09-06 20:34
Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija AfD sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus – ji rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44 proc. balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos.
Apklausos: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų AfD triuškinamai laimėjo rytinės žemės rinkimus / EPA-ELTA nuotr.
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