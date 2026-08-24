Apklausa: stipriausias Le Pen varžovas – kraštutinių kairiųjų pažiūrų Melenchonas

75 metų partijos „Nepasidavusi Prancūzija“ lyderis J. L. Melenchonas turi didesnę tikimybę patekti į antrąjį ratą nei centro dešiniųjų buvęs ministras pirmininkas Edouard‘as Philippe‘as, rodo transliuotojų M6 ir RTL užsakymu atlikta „Harris-Interactive-Toluna“ apklausa.
E. Philippe‘as buvo plačiai laikomas kandidatu, turinčiu geriausias galimybes patekti į antrąjį ratą ir mesti iššūkį M. Le Pen kovoje dėl prezidento Emmanuelio Macrono įpėdinio po antrosios jo kadencijos.
Tačiau apklausa parodė, kad Prancūzijos rinkėjai antrajame rate turės rinktis tarp dviejų kraštutinių politikų, o prezidento rinkimus turėtų laimėti M. Le Pen.
Apklausa parodė, kad prieštaringai vertinamas J. L. Melenchonas patektų į antrąjį ratą su M. Le Pen pagal tris iš penkių galimų pirmojo rato scenarijų, o pagal ketvirtąjį žengtų petys į petį su E. Philippe'u. Tik pagal vieną scenarijų E. Philippe'as aplenktų J. L. Melenchono partiją ir patektų į antrąjį ratą.
Remiantis daugiau nei 1700 suaugusių prancūzų apklausa, J. L. Melenchoną palaiko nuo 16 iki 17 proc. rinkėjų (12 proc. balandį).
Apklausos duomenimis, M. Le Pen ir toliau užtikrintai pirmauja – už ją ketina balsuoti 35–38 proc. rinkėjų.
Prognozuojama, kad ji laimės nepaisant varžovo antrajame rate – gaus 68 proc. balsų, jei varžysis su J. L. Melenchonu, už kurį balsuos 32 proc. rinkėjų, ir 55 proc., jei varžysis su E. Philippe'u, gausiančiu 45 proc. balsų.
E. Philippe'o populiarumas per pastarąjį mėnesį sumažėjo trimis procentais iki 17 proc., jei jis būtų vienintelis kandidatas iš centristų bloko.
Kito centristų kandidato – buvusio ministro pirmininko Gabrielio Attalio – komandos narys žurnalistams sakė, kad rezultatai rodo, jog E. Philippe'ui nepavyksta užimti patikimos pozicijos kovoje su J. L. Melenchonu ir M. Le Pen.
Anksčiau J. L. Melenchonas tris kartus kandidatavo į Prancūzijos prezidentus. Per rinkimus 2012 ir 2017 m. jis užėmė ketvirtą vietą, o per pastaruosius rinkimus 2022-aisiais buvo trečias.
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