Apklausa: dauguma lenkų nepritaria „Patriot“ raketų siuntimui į Ukrainą

„Radio ZET“ užsakyta apklausa parodė, kad 64,4 proc. respondentų prieštarauja papildomų raketų tiekimui, o 21,6 proc. šį žingsnį palaiko. Dar 14 proc. teigė neturintys nuomonės.
Nuomonės smarkiai skyrėsi priklausomai nuo politinių pažiūrų. Tarp vyriausybei oponuojančių respondentų, kurių dauguma yra dešiniųjų pažiūrų, 82 proc. kritikavo tolesnę karinę pagalbą Ukrainai, kuriai trūksta „Patriot“ raketų. Tik 10 proc. pritarė papildomų raketų siuntimui.
Tuo tarpu 49 proc. respondentų, remiančių centristinę koalicinę vyriausybę, pritarė tolesniam „Patriot“ raketų perdavimui, o 35 proc. tam prieštaravo.
Reprezentatyvi 1 067 suaugusių Lenkijos gyventojų apklausa buvo atlikta rugpjūčio 21–22 dienomis.
Liepos mėnesį ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad Lenkija Ukrainai perdavė penkias „PAC-3 MSE“ raketas. Jis pridūrė, kad Lenkija šiuo metu turi 208 raketas, suderinamas su „Patriot“ sistema, o per ateinančius metus jų turėtų būti pristatyta dar keli šimtai.