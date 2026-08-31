Anglijos banko vadovas: sprogęs DI burbulas gali sukelti pasaulinį ekonomikos nuosmukį

Laiške Didžiojo dvidešimtuko (G20) šalių finansų ministrams, šiuo metu susitinkantiems JAV Šiaurės Karolinos valstijoje, A. Bailey perspėjo, kad sprogus DI burbului „būsima rinkos korekcija“ gali išplisti visame pasaulyje.
A. Bailey laiške taip pat perspėjo dėl „svyravimų“, kuriuos lemia JAV ir Irano karo sukelti sukrėtimai energetikos rinkose.
Tarptautinės priežiūros institucijos Finansinio stabilumo tarybos pirmininko pareigas taip pat einantis A. Bailey teigė, kad „rinkos tebėra pažeidžiamos dėl galimos chaotiškos korekcijos, kuri galėtų išplisti už valstybių sienų, ypač atsižvelgiant į pažeidžiamumą valstybių skolos rinkose“.
„Problema ne vien ta, kad investuotojai daugiau skolinasi. Finansinio sverto naudojimas sąveikauja su aukštais įmonių vertinimais ir rinkos koncentracija, ypač didėjant DI bendrovių ir didžiųjų debesijos infrastruktūros paslaugų teikėjų tarpusavio investicijoms, o tai gali sustiprinti būsimą rinkos korekciją. Todėl ir toliau nerimauju, kad didelis sukrėtimas ar kelių sukrėtimų derinys vienu metu galėtų išryškinti kelias pažeidžiamas vietas“, – teigė A. Bailey.
Londonas siekia „suverenių DI pajėgumų“
Prieš šį A. Bailey perspėjimą Jungtinės Karalystės iždo kancleris Johnas Healey paskelbė apie 100 mln. svarų sterlingų (116,79 mln. eurų) fondą šalies DI startuoliams remti.
Šis fondas yra viena iš Jungtinės Karalystės vyriausybės priemonių, kuriomis siekiama plėtoti vadinamuosius „suverenius DI pajėgumus“ – šalyje kuriamas DI technologijas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Jungtinė Karalystė nebūtų priklausoma nuo užsienyje sukurtų paslaugų ir infrastruktūros.
Ministrai nori, kad bendrovės varžytųsi dėl finansavimo projektams, kurie padėtų spręsti tokias problemas kaip eilių Jungtinės Karalystės nacionalinėje sveikatos tarnyboje (NHS) trumpinimas ir pacientų priežiūros gerinimas, taip pat stiprintų kibernetinį saugumą bei gynybą.
„Jungtinėje Karalystėje veikia vienos novatoriškiausių DI bendrovių pasaulyje, o ši vyriausybė jas remia, kad jos čia galėtų pradėti veiklą, augti ir sėkmingai dirbti. Šis pirmasis tokio pobūdžio konkursas padės užtikrinti, kad DI teikiamą naudą labiau pajustų žmonės visoje Jungtinėje Karalystėje. G20 šalims siekiant kuo geriau išnaudoti DI teikiamas galimybes, esu pasiryžęs užtikrinti, kad Jungtinė Karalystė atliktų pagrindinį vaidmenį pasitelkiant šią technologiją naujoms darbo vietoms kurti, viešosioms paslaugoms gerinti ir ekonomikos augimui visoje šalyje skatinti“, – sakė J. Healey.
Kaip skelbta, G20 šalių finansų ministrai pirmadienį ir antradienį susitinka Šiaurės Karolinos valstijos mieste Ašvilyje, o šalių lyderių susitikimas vėliau šiais metais vyks Majamyje.
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