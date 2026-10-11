Andrius Kubilius: Europai ir Kyjivui gali prireikti savos taikos strategijos

„Iki šiol ES buvo vienintelė rimta finansinė Ukrainos rėmėja, tačiau tikėjosi, kad JAV politinė lyderystė padės atnešti taiką Ukrainai“, – socialiniame tinkle „X“ rašė A. Kubilius.
„Ateina laikas, kai ES kartu su Ukraina turi parengti ir įgyvendinti nepriklausomą Taikos strategiją“, – teigė jis.
Vis dėlto atrodo, kad šiuo įrašu A. Kubilius veikiau išreiškė asmeninę poziciją, o ne oficialią ES politiką.
D. Trumpas šeštadienį paragino Ukrainą „gauti naują lyderį“. Tai JAV prezidentas pareiškė V. Zelenskiui sukritikavus Vašingtono sprendimą sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui, D. Trumpui prieš kadencijos vidurio rinkimus patiriant spaudimą dėl kuro kainų.
D. Trumpas apkaltino Ukrainos prezidentą blokuojant susitarimą su Maskva ir ignoruojant nurodymus nesmūgiuoti į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, nors Kyjivas ir jo sąjungininkai Europoje perspėjo, kad spaudimo Maskvai mažinimas padės finansuoti Kremliaus karą.
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