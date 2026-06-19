Albanija pateikė kaltinimus 27 asmenims dėl protesto prieš poilsio kompleksą, siejamą su Trumpu

Nuo gegužės pabaigos tūkstančiai protestuotojų eina į gatves, prieštaraudami prabangaus viešbučio, siejamo su D. Trumpo dukra Ivanka ir jos sutuoktiniu Jaredu Kushneriu, statyboms gamtos rezervate šios Balkanų šalies pakrantėje.
Penktadienio vakarą vėl turėjo rinktis žmonės, nes protestuotojai žadėjo tęsti mitingus, kol bus patenkinti jų reikalavimai, įskaitant ir projekto atšaukimą.
Prieš penktadienio mitingą policija pareiškime teigė, kad 27 žmonės buvo apkaltinti protestuotojų nukreipimu per kelius ir toliau nuo iš anksto patvirtintų maršrutų per naktines eitynes sostinėje.
Jie buvo apkaltinti „veiksmais, kenkiančiais viešajai tvarkai ir saugumui“, sakė policija.
Tokių priemonių imtasi po panašios policijos iniciatyvos anksčiau šią savaitę – tada 35 asmenims buvo pateikti kaltinimai dėl tariamo greitkelio blokavimo savaitgalį vykusių protestų metu.
Demonstracijų banga kilo po to, kai ramiame paplūdimyje Zverneco pakrantės teritorijoje, maždaug už 100 km į pietvakarius nuo sostinės Tiranos, buvo pastebėta spygliuotos vielos tvora ir buldozeriai.
Vietos protestuotojų ir privačios apsaugos darbuotojų susirėmimai siūlomoje viešbučio vietoje sukėlė pasipiktinimą ir vos per kelias dienas į mitingus sutraukė dideles žmonių minias.
Nepritarimas šiam projektui pakurstė frustraciją dėl spėjamos korupcijos, o dabar jau reikalaujama ir ministro pirmininko Edi Ramos atsistatydinimo.
Šis J. Kushnerio remiamas poilsio kompleksas ir dar vienas projektas netoliese esančioje Sazanio saloje planuojami netoli svarbios migruojančių paukščių, įskaitant šimtus flamingų, veisimosi vietos.
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