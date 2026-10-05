Alaus festivalis „Oktoberfest“ Miunchene sulaukė rekordinio lankytojų skaičiaus

Tiek lankytojų jame dar niekada nebuvo. Ligšiolinis rekordas buvo pasiektas 2023 m., kai festivalyje pabuvojo 7,2 mln. žmonių.
„Taigi 2026 m. „Oktoberfest“ tapo lankomiausiu per visą ilgą festivalio istoriją“, – sakė šventės vadovas Christianas Scharpfas.
Miesto duomenimis, festivalio lankytojai išgėrė 6,7 mln. litrinių bokalų alaus – 2,7 proc. daugiau nei 2025 m., kai jų buvo išgerta 6,5 mln. Maisto pardavimai išaugo 2–3 proc. Vėl populiarus buvo klasikinis keptas viščiukas.
Festivalį aptemdė keli nelaimingi atsitikimai. Paskutinę „Oktoberfest“ dieną 47 metų atrakciono darbuotojas buvo taip sunkiai sužeistas, kad jį teko gaivinti.
Jau trečią festivalio dieną žuvo 52 metų atrakciono apsaugos darbuotojas, kai jį prispaudė gondola. Kodėl jis buvo zonoje, kurioje neturėjo būti, vis dar tiriama. Festivalio bendruomenė žuvusį kolegą pagerbė per tradicines pamaldas.
Be to, greitkelyje A96 ties Buchloe Rytų Algojaus regione apvirto iš Italijos į „Oktoberfest“ vykęs turistinis autobusas. Žuvo du žmonės, daug kitų buvo sužeisti, kai kurie – sunkiai. Italijoje gyvenančių Filipinų piliečių grupė vyko į Miuncheną švęsti „Oktoberfest“.
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