Afganistano prezidentas: „Islamo valstybei“ šalyje padarytas galas

Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani antradienį pareiškė, kad vyriausybė padarė galą šalies teritorijoje siautėjusiai teroristinei „Islamo valstybės“ (IS) grupuotei. Tai pranešė Afganistano televizijos kanalas „1 TV“.

„Mes padarėme galą IS“, – paskelbė A. Ghani kalbėdamas Nangarharo provincijoje. Anot jo, pergalė prieš IS „yra reikšmingas laimėjimas ne tik Afganistanui, bet ir visam regionui“. Prezidentas padėkojo provincijos gyventojams už priešinimąsi smogikams ir paramą vyriausybės pajėgoms, rengusioms operacijas prieš ekstremistus. Kartu jis paragino vietos gyventojus su valdžiai pasidavusių IS smogikų šeimų nariais – motinomis ir vaikais – elgtis taip, kaip to reikalauja Afganistano tradicijos ir kultūra.

Pastarosiomis savaitėmis Nangarharo teritorijoje, vietos valdžios atstovų duomenimis, sudėjo ginklus ir pasidavė daugiau kaip 800 radikalų ir jų šeimų narių. Tarp jų – Pakistano, Irano ir kai kurių kitų šalių piliečiai.

Afganistano prezidentas pareiškė, jog šių valstybių valdžia „turi prisiimti atsakomybę už savo piliečių, kariavusių (Afganistano teritorijoje) IS pusėje, ateitį“.