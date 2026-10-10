Advokatai: nesėkmingą egzekuciją JAV išgyvenusi moteris grąžinta į kalėjimą

„Christa Pike (Krista Paik) buvo išrašyta iš vietos ligoninės ir (...) toliau gauna medicininę priežiūrą kalėjime“, – teigiama jos advokatų Stepheno Ferrello (Stiveno Ferelo), Luke'o Ihneno (Liuko Ineno), Randy Spivey (Rendžio Spaivio) ir Kelly Gleason (Keli Glison) pareiškime.
„Ji yra dėkinga pirmosios pagalbos teikėjams ir savo medicininei komandai už rūpestį šiomis ypatingomis aplinkybėmis“, – rašoma pareiškime.
Ch. Pike „toliau gauna medicininę pagalbą kalėjime, o mes ir toliau stebėsime jos sveikimo eigą“, pridūrė advokatai.
Rugsėjo 30-ąją pareigūnams bandant suleisti mirtiną injekciją už bendraklasės Colleen Slemmer (Kolin Slemer) sumušimą ir mirtiną subadymą 1995 metais nuteistai Ch. Pike, 50-metė moteris atlaikė dvi pentobarbitalio dozes. Vaistas jos nenužudė, o rankos liko nudegusios ir nusėtos pūslėmis, anksčiau sakė advokatai.
Pirmąsias kelias dienas ligoninėje Ch. Pike buvo be sąmonės, jai buvo prijungtas dirbtinis plaučių vėdinimo aparatas.
Gydytojai jau planavo antradienį atjungti gyvybę palaikančią įrangą, kai ji netikėtai pabudo ir ėmė kalbėti, o vėliau ir vaikščioti.
Vis dėlto advokatai įspėjo, kad po bandymo įvykdyti mirties bausmę išlieka neaiškumų dėl jos fizinio atsigavimo ir teisinio statuso.
Taip pat lieka neaišku, ar Tenesis vėl bandys įvykdyti jai mirties bausmę. Jos advokatai nurodė, kad ragins respublikonų gubernatorių Billą Lee (Bilą Li) pakeisti mirties nuosprendį laisvės atėmimu iki gyvos galvos be teisės į lygtinį paleidimą.
„Jai niekada nebeturėtų būti bandoma įvykdyti kitos egzekucijos“, – pažymėjo jie pareiškime.
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