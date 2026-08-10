Vasaros šilumą keis gerokai vėsesni orai: laukia lietus ir perkūnija

Pirmadienį antroje dienos pusėje vietomis Vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje pereinantis į vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29 laipsniai šilumos.
Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos, dieną 18–23 laipsniai.
Vanduo maudynėms vis dar šiltas
Rugpjūčio 7 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 16 cm, stebimas Šventojoje ties Šventąja. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 14–25, ežeruose – 20–26, Kuršių mariose – 21–22, Baltijos jūroje – 20–21 laipsnis šilumos.
Anot meterologų, maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
Naujausi komentarai