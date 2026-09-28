Tautiečius džiugins bobų vasara: orai išliks rudeniškai šilti

Anot sinoptikės, antradienio naktis Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, tačiau vietomis suboluos rūkas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 4–9 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje bus apie 10–12 laipsnių. Pietrytiniuose šalies rajonuose dirvos paviršiuje kai kur tikėtinos šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio.
Antradienio dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, didesnėje krašto dalyje lietaus nenumatoma. Vienas kitas lašas gali iškristi nebent šiauriniame pakraštyje dienai baigiantis.
Dieną vyraus 4–9 m/s stiprumo pietryčių vėjas, išliks rudeniškai šilta – termometrai pavėsyje rodys 17–22 laipsnius šilumos.
„Šilčiausia bus Pietų Žemaitijoje ir Užnemunėje“, – pažymi T. Kaunienė.
Trečiadienį Lietuvą iš šiaurės pasieks mažai aktyvus šaltasis atmosferos frontas, todėl šalies padangėje ims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausūs lietūs.
„Naktį daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną vietomis trumpai palis, vyraus nedidelis lietus“, – sako sinoptikė.
Temperatūra naktį giedresnėje pietinėje šalies pusėje pažemės iki 5–10 laipsnių šilumos, Varėnos, Šalčininkų rajonuose dirvos paviršiuje gali pasitaikyti silpnų šalnų. Dieną debesys neleis orui įšilti daugiau nei 15–20 laipsnių.
Ketvirtadienį Lietuva vėl atsidurs Skandinavijos anticiklono globoje. Anot sinoptikės, debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6–11 laipsnių šilumos, šalnos mažai tikėtinos. Dieną vyraus 16–19 laipsnių šiluma, o pietvakariniuose rajonuose kai kur sušils iki 20 ar 21 laipsnio.
„Vėl padvelks bobų vasara“, – sako T. Kaunienė.
Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3–8 laipsnių šilumos, pajūryje bus apie 10 laipsnių. Vietomis, didesnė tikimybė rytiniuose rajonuose, dirvos paviršiuje kandžiosis šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio.
Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15–20 laipsnių šilumos, pietvakarinėje krašto pusėje kai kur gali būti dar truputį šilčiau.
Savaitgalio pradžia bus saulėta ir rami – šeštadienio dieną oras sušils iki 15–20 laipsnių, naktį vyraus 3–8 laipsnių šiluma. Visgi jau sekmadienį prognozuojamas lietus bei laipsniu kitu vėsesnė diena.
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