Sinoptikai įspėja: Rugsėjo 1-ąją – neramūs orai

Anot sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, antradienio naktį su banguotu atmosferos frontu mus pasieks ciklonas, vardu Tessa, – bus lietaus ir perkūnijos. Rugsėjo 1-osios dieną per Lietuvą keliaus šaltasis atmosferos frontas – vėl vyraus trumpi lietūs su perkūnija.
„Įdienojus kai kur daugiau ir smarkiau lis, perkūnija stipriau dundės, su trumpais smarkesnio lietaus ir perkūnijos šuorais kai kur ir nedideli krušos ledėkai gali iškristi. Pradedant vakariniais rajonais jau atvės“, – skelbė sinoptikė ir pažymėjo, kad šventinė Mokslo ir žinių dienos prognozė dar bus tikslinama.
Nuo trečiadienio ciklonų ir jų atmosferos frontų „paradas“ tęsis. Su trumpom pertraukom vis lietaus sulauksime, perkūnija irgi dar paburbės, teigė E. Latvėnaitė. Pagal dabartinius duomenis, daugiau ir dažniau lis antroje savaitės pusėje, dar ir dažnai stiprokas, daugiausia vakarų, pietvakarių vėjas pūs.
„Jei savaitės pradžioje dienomis dar kartais bus šilčiau, tai antroje savaitės pusėje oro temperatūra sunkiai 20 laipsnių ribą pasieks, bet dažniausia apniukusios naktys miglomis ir vėsa kol kas negąsdins“, – informavo sinoptikė.
Artimiausių dienų orų prognozė:
Antradienį, rugsėjo 1-osios naktį, kai kur su silpna perkūnija palis, šiauriniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose rūkai nusidrieks, dieną jau lis daug kur ir su perkūnija, o popietę jau gausesnių liūčių ir su stipresne perkūnija sulauksime, kai kur gali ir nedideli krušos ledėkai iškristi. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 16–19 m/s. Naktį 13–15°C, pajūryje 16–18°C, dieną 18–22°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.
Trečiadienį, rugsėjo 2 d., protarpiais palis – naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 18–22°C, vėsiausia pajūryje.
Ketvirtadienį, rugsėjo 3 d., protarpiais palis, popietę pradedant vakariniais rajonais gausesnis lietus keliaus tolyn per Lietuvą, perkūnija sudundės. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje 16 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 20–22°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 17–19°C.
Penktadienį, rugsėjo 4 d., protarpiais palis, įdienojus su silpna perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų 7–12 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 17–19°C.
Šeštadienį, rugsėjo 5 d., lis, vietomis gausokai. Vėjas pietvakarių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s gūsiai 15–17 m/s. Naktį 10–14°C, dieną 16–20°C.
Sekmadienį, rugsėjo 6 d., protarpiais palis, daugiau dieną. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 10–14°C, dieną 14–19°C.
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