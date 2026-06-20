Savaitgalį pasidžiaukite vasara: kitą savaitę – orų permainos

Meteorologė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad šiltesnis oras ateis iš pietų pietvakarių. Šeštadienis bus sausas ir labai šiltas. Sekmadienį link Baltijos jūros ir Lietuvos vis labiau artės nedidelis ciklonas vardu Valea. Daugelyje vietovių numatomas lietus, vietomis griaudės ir perkūnija.
„Naktį dar nelis, bet ryte vakarinę, šiaurės vakarinę Lietuvą lietaus debesys pasieks, ne tik laistys, bet iš pat ankstyvo ryto ir perkūnija trankysis. Vėliau lietaus debesys tolyn per Lietuvą keliaus, daug ką laistys, kai kur smarkiau ir su perkūnija, per perkūniją vėjas įsismarkaus“, – rašo E. Latvėnaitė.
Nors laukia lietus, šilumos netrūks. Pirmadienį orai vėl bus sausi, tik keliais laipsniais vėsiau.
Trečiadienį turėtų pasiekti drėgnesnis ciklonas iš šiaurės vakarų: vėjas bus gaivesnis, šiek tiek palis, dieną – silpna perkūnija. Meteorologė pabrėžia, kad kitas savaitgalis taip pat bus šiltas.
„Šeštadienį, birželio 20 d., be lietaus. Vėjas nepastovus naktį 3–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 9–14 laipsnių šilumos, šilčiausia rytiniuose rajonuose, dieną 24–29 laipsniai, šilčiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose, o pajūryje 19–23 laipsniai.
Sekmadienį, birželio 21-osios naktį, be lietaus, rytą su perkūnija, palis šiaurės vakariniuose, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, dieną trumpi, kai kur didesni lietūs su trankia perkūnija jau daug kur nušniokš. Dieną prie pajūrio „prisiglaus“ rūko siena. Vėjas naktį pietų, pietryčių 4–8 m/s, dieną pietvakarių, vakarų 6–11 m/s, dieną per perkūniją gūsiai 15–18 m/s. Naktį 13–18 laipsnių šilumos, vėsiau rytinėje Lietuvos pusėje, šilčiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 24–29 laipsniai, vėsiausia vakariniuose rajonuose, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose iki 30 laipsnių karščio.
Pirmadienį, birželio 22-osios naktį, protarpiais lis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, nakties pradžioje su perkūnija, kitur nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 11–15 laipsnių šilumos, šilčiausia rytiniuose rajonuose 13–18, dieną 22–25, pajūryje 17–21 laipsnis.
Antradienį, birželio 23-osios naktį, be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną šiek tiek palis šiaurės rytuose, rytuose. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 11–14 laipsnių šilumos, dieną 21–24, pajūryje 18–20 laipsnių.
Trečiadienį, birželio 24-osios naktį, dar be lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, dieną protarpiais palis. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarinių krypčių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį 11–13 laipsnių šilumos, dieną 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių.
Ketvirtadienį, birželio 25 d., palis, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas naktį vakarų 6–11 m/s, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 12–14 laipsnių šilumos, dieną 18–22 laipsnių.
Penktadienį, birželio 26 d., palis, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 12–14 laipsnių šilumos, dieną 18–22 laipsnių“, – orų prognoze pasidalijo meteorologė E. Latvėnaitė.
Naujausi komentarai