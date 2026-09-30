Ruduo siunčia perspėjimą: po šiltų dienų kai kur sulauksime šalnų

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien, trečiadienį, žymesnio lietaus nenumatoma. Pūs rytinių krypčių, 3–8 m/s vėjas, o temperatūra sieks 17–21 laipsnį šilumos.
Spalio pradžia – šilta, bet vietomis pasirodys rūkas
Ketvirtadienį, spalio 1-ąją, taip pat bus be žymesnio lietaus. Naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nukris iki 6–11 laipsnių šilumos.
Dieną rytinių krypčių vėjas sustiprės iki 5–10 m/s, tačiau išliks šilta – oras sušils iki 17–22 laipsnių.
Penktadienį lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas. Naktis bus vėsesnė: oro temperatūra sieks 4–9, pajūryje – iki 11 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršiuje numatomos šalnos – temperatūra nukris iki 0–2 laipsnių šalčio.
Dieną vėl sugrįš šiluma: termometrai rodys 17–21 laipsnį.
Upėse vandens lygis svyruoja
Rugsėjo 29-osios duomenimis, didžiojoje šalies dalyje stebėtas nedidelis vandens lygio svyravimas, kai kur siekęs iki 10–12 centimetrų per parą.
Ryškesnis kilimas užfiksuotas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 29 centimetrų. Tenenyje ties Miestaliais vandens lygis per parą nukrito iki 31 centimetro. Artimiausiu metu numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia – kritimas.
Vandens temperatūra upėse siekia 9–19, ežeruose – 13–15 laipsnių šilumos. Kuršių mariose vanduo sušilęs iki 14–15, Baltijos jūroje – iki 15–16 laipsnių.
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