 Ruduo siunčia perspėjimą: po šiltų dienų kai kur sulauksime šalnų

Ruduo siunčia perspėjimą: po šiltų dienų kai kur sulauksime šalnų

2026-09-30 07:01
Brigita Juodelytė

Paskutinę rugsėjo dieną Lietuvoje laikysis šilti orai, o lietus artimiausiomis dienomis planų neturėtų sujaukti. Vis dėlto prasidėjus spaliui naktys vės: penktadienio naktį kai kur dirvos paviršiuje numatomos šalnos, nors dienomis temperatūra ir toliau kils iki 21–22 laipsnių šilumos.

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<span>Ruduo siunčia perspėjimą: po šiltų dienų kai kur sulauksime šalnų</span>
Ruduo siunčia perspėjimą: po šiltų dienų kai kur sulauksime šalnų / L. Balandžio/ BNS nuotr.

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Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien, trečiadienį, žymesnio lietaus nenumatoma. Pūs rytinių krypčių, 3–8 m/s vėjas, o temperatūra sieks 17–21 laipsnį šilumos.

Spalio pradžia – šilta, bet vietomis pasirodys rūkas

Ketvirtadienį, spalio 1-ąją, taip pat bus be žymesnio lietaus. Naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nukris iki 6–11 laipsnių šilumos.

Dieną rytinių krypčių vėjas sustiprės iki 5–10 m/s, tačiau išliks šilta – oras sušils iki 17–22 laipsnių.

Penktadienį lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas. Naktis bus vėsesnė: oro temperatūra sieks 4–9, pajūryje – iki 11 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršiuje numatomos šalnos – temperatūra nukris iki 0–2 laipsnių šalčio.

Dieną vėl sugrįš šiluma: termometrai rodys 17–21 laipsnį.

Upėse vandens lygis svyruoja

Rugsėjo 29-osios duomenimis, didžiojoje šalies dalyje stebėtas nedidelis vandens lygio svyravimas, kai kur siekęs iki 10–12 centimetrų per parą.

Ryškesnis kilimas užfiksuotas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 29 centimetrų. Tenenyje ties Miestaliais vandens lygis per parą nukrito iki 31 centimetro. Artimiausiu metu numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia – kritimas.

Vandens temperatūra upėse siekia 9–19, ežeruose – 13–15 laipsnių šilumos. Kuršių mariose vanduo sušilęs iki 14–15, Baltijos jūroje – iki 15–16 laipsnių.

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