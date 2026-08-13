Orai: temperatūra kils, sugrįš vasariška šiluma

Penktadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos, dieną 22–27 laipsniai.
Šeštadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį silpnas, dieną, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 25–30 laipsnių.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 12 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 22 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 22 cm, stebimas Ventoje ties Leckava. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 13–23, ežeruose – 19–23, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
(be temos)