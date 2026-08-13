 Orai: temperatūra kils, sugrįš vasariška šiluma

Orai: temperatūra kils, sugrįš vasariška šiluma

2026-08-13 06:31 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra 20–25 laipsniai šilumos, pranešė Lietuvos hidrometerologijos tarnyba.

<span>Orai: temperatūra kils, sugrįš vasariška šiluma</span>
Orai: temperatūra kils, sugrįš vasariška šiluma / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

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Penktadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos, dieną 22–27 laipsniai.

Šeštadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį silpnas, dieną, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 25–30 laipsnių.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 12 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 22 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 22 cm, stebimas Ventoje ties Leckava. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 13–23, ežeruose – 19–23, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.

Šiame straipsnyje:
Orai
šiluma
karštis

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Komentarai

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Jogaila
Tokia jau čia šiluma, tai nemaloni kaitra...
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