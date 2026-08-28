 Orai: šiluma lepins neilgai, savaitgalį sugrįš lietus

Orai: šiluma lepins neilgai, savaitgalį sugrįš lietus

2026-08-28 06:22 kauno.diena.lt inf.

Penktadienio dieną nelis. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra 21–26 laipsniai šilumos, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

<span>Orai: šiluma lepins neilgai, savaitgalį sugrįš lietus</span>
Orai: šiluma lepins neilgai, savaitgalį sugrįš lietus / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

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Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, 7–12 m/s, dieną pietinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.

Sekmadienį daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną pietų, pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 27 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena – iki 80 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 77 cm. Stichinis vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais (stichinio vandens lygio riba 245 cm.).

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 11–22, ežeruose – 16–20, Kuršių mariose – 17–19, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.

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