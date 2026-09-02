 Orai Lietuvoje: skėčio vis dar prireiks

Orai Lietuvoje: skėčio vis dar prireiks

2026-09-02 06:45 kauno.diena.lt inf.

Meteorologai skelbia artimiausių dienų prognozę – orai išliks rudeniški.

<span>Orai Lietuvoje: skėčio vis dar prireiks</span>
Orai Lietuvoje: skėčio vis dar prireiks / P. Adamovič / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, trečiadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.

Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 1 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas, iki 12–14 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Ventoje ties Leckava – iki 31 cm, Mūšoje ties Žilpamūšiu – iki 25 cm ir Mūšoje ties Ustukiais – iki 21 cm.

Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 12–21, ežeruose – 17–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma didesnė nei 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Šiame straipsnyje:
Orai
orų prognozė
lietus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų