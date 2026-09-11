Orai: lietaus bus mažiau, bet šiluma nelepins

Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 10 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Šešuvyje ties Skirgailais – 129 cm, Minijoje ties Kartena – 93 cm, Jūroje ties Taurage – 76 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 52 cm, Bartuvoje ties Skuodu – 40 cm. Žymesnis kilimas, iki 24 cm, stebimas Nemune ties Lampėdžiais.
Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais ir Minijoje ties Priekule.
Numatomas vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–21, ežeruose – 16–20, Kuršių mariose – 16–18, Baltijos jūroje – 17–18, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
Naujausi komentarai