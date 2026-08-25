Orai dar nelepins: daug kur palis, tačiau savaitės viduryje situacija keisis

Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje 13–15, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje 12–14, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 24 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kilimas. Didžiausias kilimas stebimas vakarinėje dalyje: Šešuvyje ties Skirgailais – iki 185 cm, Minijoje ties Priekule – iki 135 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 117 cm, Ventoje ties Papile – iki 113 cm, Jūroje ties Taurage – iki 104 cm, Tenenyje ties Miestaliais – iki 90 cm per parą. Stichinis vandens lygis pasiektas Leitėje ties Kūlynais (stichinio vandens lygio riba 245 cm.).
Daugelyje upių vandens lygis pamažu kris, kilimas dar tikėtinas pietvakarinėje dalyje.
Vandens temperatūra upėse 12–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
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