Naujausia antradienio orų prognozė

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 23–28, vakariniuose rajonuose vietomis 19–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, dieną vakarinių krypčių, 7–12 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 15–20, rytiniuose rajonuose vietomis 21–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 7 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas vakarinėje ir pietvakarinėje šalies dalyje: Šešuvyje ties Skirgailais – iki 106 cm, Šyšoje ties Šilute – iki 64 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 58 cm, Nemune ties Panemune – iki 48 cm, Jūroje ties Taurage – iki 39 cm, Minijoje ties Priekule – iki 34 cm per parą.
Leitėje ties Kūlynais pasiekta stichinio vandens lygio reikšmė (riba 245 cm). Pavojingas vandens lygis pasiektas Minijoje ties Kartena ir Šyšoje ties Šilute.
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 16–18, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
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