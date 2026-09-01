 Mokslo ir žinių šventė – su smarkiu lietumi ir perkūnija

Mokslo ir žinių šventė – su smarkiu lietumi ir perkūnija

2026-09-01 06:52 kauno.diena.lt inf.

Rugsėjo 1-osios orai šalyje bus itin neramūs – vietomis smarkus lietus, daug kur perkūnija.

<span>Mokslo ir žinių šventė – su smarkiu lietumi ir perkūnija</span>
Mokslo ir žinių šventė – su smarkiu lietumi ir perkūnija / I. Gelūno / BNS nuotr.

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iki kultūros

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.

Trečiadienį daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.  

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 31 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Tenenyje ties Miestaliais – iki 40 cm ir Nemunėlyje ties Tabokine – iki 30 cm. Pavojingas vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais.

Artimiausiu metu vandens lygis ir toliau kris.

Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 16–20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Šiame straipsnyje:
Orai
orų prognozė
lietus
perkūnija
rugsėjo 1-oji

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