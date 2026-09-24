„Tarybinė radija“ vis dar gyva

tradicijas tęsia išsijuosęs. Štai, kad ir S. Lavrovo (V. Putino Ribentropo) naujausias opusas rugsėjo 16 d. Jekaterinburge: „Rusija neketina pulti Vakarų šalių ir nėra suinteresuota jų pulti.“
Padeginėjimai, provokacijos, besipilantys kaip iš gausybės rago, grasinimai, nuolatinės kibernetinės atakos, skraidantys rusų dronai po NATO šalių teritorijas – juk tai ne kas kita, kaip įrodymas, kad Rusija „neketina“ pulti Vakarų šalių. Argi S. Lavrovas neteisus? Juk ketinimų metas pasibaigė – rusai jau puola.
Tarybų valdžia skiedė susiriesdama, tačiau V. Putino režimas pasiekė melo Everestą. Šita Kremliaus šutvė turėtų būti įtraukta į Guinnesso rekordų knygą kaip daugiausiai melo paskleidęs politinis režimas.
Mūsų išmintis sako: „Melo kojos trumpos“, tačiau Rusijoje pastaroji išmintis kol kas neveikia. Bet tik kol kas. Pamatysime, kuo baigsis V. Putino režimui Ukrainos dronų ir raketų atakos bei naujos Rusijos ekonomiką paralyžiuosiančios JAV sankcijos.
O kol kas tegu gieda „tarybinė radija“ iš Maskvos – svarbu, kad niekas to kliedesio nepriimtų už gryną pinigą.
P. S. Ryškiai pamenu, kaip atsisveikinau su „tarybine radija“. Anksčiau butuose buvo toks radijo taškas, kuris veikė ne nuo elektros tinklo, bet buvo atskira rozetė, į kurią reikėjo įkišti radijo taško kištuką, ir visą dieną iš jo buvo transliuojama. Vadindavome tą daiktą „gavarilka“. Tiksliai nepamenu, bet atrodo po 1993-iųjų, kai per Lietuvos televiziją buvo rodomas JAV serialas „Twin Peaks“, vieną gražią dieną dar ne 10 metų nesulaukęs sūnus išgirdo, kad groja „Twin Peaks“ serialo melodija. Mano žmona labai ją mėgo. Sūnus ištraukė iš tinklo tą „gavarilką“ ir įpuolė į miegamąjį, kur buvo mano žmona. Tardamas žodžius: „Mama, Tvin Pyksas!“ sūnus įkišo „gavarilkos“ kištuką į elektros rozetę. „Gavarilka“ sprogo. Gerai, kad atsipirko tik išgąsčiu. Taip ir atsisveikinome su „tarybine radija“.
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