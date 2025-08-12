Piliavietė ir masiniai renginiai

Gražūs atsiliepimai dažniausiai – ne vietos gyventojų, o atvykėlių iš toliau, kuriems ta jūra ir su ja susijusios tradicijos yra lyg savotiška egzotika. Aš norėjau pasisakyti kritiškai, ypač apie tai, kas vyko piliavietėje.
Piliavietė yra ir istorijos, ir kultūros objektas. Tai yra pernelyg jautrus objektas, kad joje būtų rengiami masiniai renginiai, kurių ten vasaros metu būna tikrai ne tik Jūros šventės dienomis. Piliavietei nemažai problemų sukėlė liepos pirmoje pusėje praūžusios kelios liūtys, jos labai apgadino, mano nuomone, nevykusiai sukonstruotą keliuką, nusidriekusį pietinio pylimo šlaitu. Keliuko ruože atsirado vandens išgraužos, o ant keliuko dar buvęs skaldos sluoksnis buvo gerokai paplautas žemyn.
Piliavietės teritoriją prižiūrintis garbaus amžiaus žmogus daug vargo taisydamas tą keliuką, nešdamas iš toli plytgalius ir akmenukus, kišdamas juos į keliuko išgraužas, paskui kibiru tempė nuplautą skaldą aukštyn ir pylė ten, kur jos reikėjo.
Jūros šventės metu šio žmogaus atliktas darbas dėl daugybės lankytojų vėl buvo paverstas niekais. Vėl didelė dalis suneštų plytgalių ir skaldos buvo išspardyta ir nuridenta iki keliuko apačios. Žmogus vėl turėjo tampytis, norėdamas nors iš dalies sutvarkyti keliuko vaizdą. Dėl žmonių ir mašinų eismo masinių renginių metu dideli trinkelių plotai būna smarkiai užberiami skalda, čia susikaupia daug smulkių šiukšlių, nuorūkų, blizgučių. Jų primėtoma ne tik ant tvirto, lygaus pagrindo, bet ir į skaldos bei žaliuosius plotus. Iš šių vietų tos smulkmės išrinkti neįmanoma.
Kai kurie žmonės kartu su vaikais lipa arba leidžiasi šlaitais, dėl to šlaitai smarkiai kenčia. Mačiau, kad keliose vietose susiformavo nelegalūs takai, kuriuos dar labiau ardo stipresni lietūs.
Atstačius piliavietėje vieną pilies bokštą, jau drąsiai kalbama apie visos pilies atstatymą. Daugelis tam pritartų. Bet kaip tada traktuoti piliavietės aplinkoje esančio apleisto mūrinio pastato santykį su norima atstatyti pilimi, kai tą statinį savo žinion perėmė karinės jūrų pajėgos? Jis yra svetimkūnis.
Manau, kad piliavietėje turėtų lankytis tie, kurie yra kultūringi, ir tie, kam istorija yra įdomi bei verta pagarbos.
