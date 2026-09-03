Nukentėjusieji neturi būti baudžiami

Toks įvykis tikrai ne pirmas Klaipėdos mieste, ir tai yra labai blogai. Vadinasi, niekadėjai lieka nenubausti ir toliau daro tas pačias piktadarybes.
O juk reikėjo juos būtinai sugauti ir nubausti. Kitaip tie jaunuoliai nesupras, kad padarytas blogis atsirūgsta.
Kiti niekadėjai derva išterliojo vaikų žaidimų vietos įrenginius (I. Niekytė. „Derva ištepliojo aikštelę“, „Klaipėda“, 2026 09 01). Matyt, norėjo, kad atėję čia pažaisti mažamečiai išsiteptų drabužėlius ir tėvai turėtų daug vargo juos skalbdami. Nes derva buvo tepama tiesiai ant vadinamojo dramblio, nuo kurio vaikučiai čiuožinėja ant sėdynės.
Visa tai yra labai nemalonu. Manau, kad taikstytis su miesto turtą niokojančiais veikėjais nieku gyvu nevalia. Juos būtinai reikia nustatyti ir kuo griežčiausiai nubausti. Nebaudžiamumas sėja chaosą ir blogį. Tai jau akivaizdu.
Be to, Klaipėdoje yra pernelyg daug piktavalių, kurie niokoja viską iš eilės ir mano, kad yra didvyriai. Ir tai yra labai blogai.
Tokie „didvyriai“ turėtų kuo greičiau atsidurti už grotų. O tada graudžiai bliaudami areštinėje jie suprastų, kad yra už juos stipresnių ir įžūlesnių nusikaltėlių, nuo kurių bet kada patys gali patirti žiauraus smurto.
Dar viena blogybė – terlionės. Už jas turėtų būti baudžiama itin griežtai, manyčiau, turėtų būti skiriama iki 10 metų kalėjimo. Dabar tie visokie neva gatvės menininkai darko pastatų sienas vėlgi nebaudžiami ir gadina bendrą miesto vaizdą ir įvaizdį. Tie jų piešiniai kelia pasišlykštėjimą.
Vis dėlto terliotojai nėra stropiai gaudomi, o baudžiami išterliotų namų savininkai. Tai yra baisi neteisybė tvarkingų piliečių atžvilgiu, nes baudžiami turi būti tie, kurie padarė nusikaltimą, o ne nukentėjusieji.
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