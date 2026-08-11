Karo tarnyba ugdo atsakomybę

Galbūt dėl sveikatos būklės dalis žmonių ir negali tarnauti, tačiau tie, kurie yra tinkami tarnybai, neturėtų jos vengti be rimtos priežasties.
Mano nuomone, tokia patirtis daugeliui išeitų į naudą ir padėtų sustiprėti tiek fiziškai, tiek dvasiškai.
Tuo labiau, pasižiūrėjus į šiuolaikinius vyrus, kai kurioms moterims tikrai apmaudu, kad jie tokie drovūs, moteriško būdo ir nesubrendę.
Esu už tai, kad vaikinai į tarnybą turėtų būti leidžiami kuo anksčiau.
Logiška būtų įvesti ir mokyklose kokią nors specialią pamoką vaikinams vietoj fizinio ugdymo.
Tokiose pamokose būtų kalbama apie vyriškumą, o sportas būtų ne kamuolio mėtymas į krepšį, o tikras fizinis pasirengimas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)