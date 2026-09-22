Ar ministras uždraus ir vejapjoves?

Žmogus devynerius metus turėjo automobilį, visada atlikdavo technines apžiūras, kol galop jo tą „Porsche“ teko išvežti ant tralo į garažą, nes pareigūnai sustabdė techninės apžiūros galiojimą. Neva garsą skleidžia per didelį.
Tačiau juk taip šis automobilis sukonstruotas gamykloje. Tai viešai nurodo ir pats gamintojas.
Kažkoks buvęs ministras 2008 m. pasirašė įsakymą, kur nurodyta galingiausia mašina yra tik 150 kW. Norisi paklausti: o kodėl neįrašyti kiti šiuolaikiniai automobiliai, galingesni? Juk dabar yra ir 300, ir 400 kW galingumo automobilių. Gal jau jų nebegalima įvežti į Lietuvą?
Gamintojas nurodo, kad šis „Porsche“ gali skleisti 97 ir daugiau decibelų, bet ministras nurodo, kad tokia mašina jau negali dalyvauti eisme, esą per daug.
Koks absurdas! Juk ant paprasčiausios benzininės vejapjovės būna parašyta, kad ji skleidžia 95 decibelų garsą. Ant vejos traktoriuko – kad skleidžia 98 decibelus. Ant sniegapūtės parašyta, kad garsas viršija 100 decibelų.
Gal tai reiškia, kad ministras Lietuvoje uždraus ir vejapjoves, vejos traktorius ir sniegapūtes?
Kyla klausimas, kas sugalvoja išleisti tokius idiotiškus įsakymus? Kodėl tas ministras iki šiol nenubaustas už tokius kliedesius ir tyčiojimąsi iš žmonių?
Pareigūnai būtinai turėtų gaudyti tuos kvailius, kurie nusipjauna gamykloje sumontuotą išmetimo sistemą ir vietoj jos prisivirina santechninį vamzdį. Tuomet mašina siaubingai kriokia ir iš tiesų skleidžia sveiką protą viršijantį garsą.
Teko susidurti su idiotu, kurio automobilis iš išmetimo vamzdžio dar ir šaudo. Va, tokius reikia gaudyti ir ne tik bausti baudomis, bet sodinti į areštinę, o šitaip sugadintą mašiną konfiskuoti.
Naujausi komentarai