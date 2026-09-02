Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pradėjo tyrimą dėl nesantaikos kurstymo lenkų leidinyje

Kaip trečiadienį pranešė visuomeninis transliuotojas, Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje teigiama neva 1920 metais generolas Lucjanas Želigowskis (Lucjanas Želigovskis) „išvadavo Vilnių iš lietuvių rankų“.
„Kai gauname pranešimą, jog gali būti kokie nors požymiai dėl pažeidimo, susijusio su dezinformacija arba neapykantos kalba, tarnyba pradeda savo iniciatyva tyrimą. Įvertinama, kokia tai apimtis, ar tai nuomonės ribose, ar tai yra įstatymus atitinkantys dalykai“, – LRT radijui sakė žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius.
„Nustačius pažeidimus, paprastai reikalaujame pašalinti turinį, o neapykantos kalba gali būti ir baudžiamojo persekiojimo klausimas, bet tai sprendžia prokuratūra, teisėsaugos institucijos“, – pridūrė jis.
1920 metų spalį, praėjus vos kelioms dienoms po Suvalkų sutarties, kuria Vilnius buvo priskirtas Lietuvai, L. Želigowskio kariuomenė užėmė miestą.
Tuometinė Lenkijos valdžia iš pradžių tai bandė vaizduoti kaip maištą, bet vėliau tarpukario Lenkijos vadovas Jozefas Pilsudskis (Juzefas Pilsudskis) pripažino, jog tai buvo suderinta akcija.
Netekusi istorinės sostinės Vilniaus, Lietuva beveik visą tarpukarį atsisakė užmegzti diplomatinius santykius su Lenkija.
Naujausi komentarai