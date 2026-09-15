Žmonės teigia, kad drono garsą girdėjo anksčiau nei apie tai paskelbė institucijos: ar tai normalu?

Pasak jo, šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos, ar Ukrainos dronas.
„Greičiausiai tai yra nuo kurso nukrypęs rusiškas ar ukrainietiškas dronas, bet šiai dienai negalime atsakyti tiksliai“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
„Gali būti ir tas atvejis, kad specialiai paleistas į Lietuvos teritoriją. Tai tyrimas (...) turėtų atsakyti“, – kalbėjo pareigūnas.
Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali augti.
Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdėjo anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu.
Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimų išsiuntimo gyventojams praeina laiko, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais.
„Čia minučių klausimas. Ar gyventojas pastebėjo, ar kariuomenė pastebėjo pirma, čia nėra esminis dalykas“, – kalbėjo D. Matulionis.
Patarėjo teigimu, pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos neperspėja.
BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
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