Žiniasklaida: VTEK gavo skundą dėl galimų Matjošaitytės konsultacijų „Nemuno aušrai“

Tai jam patvirtino VTEK pirmininkė Jolanta Bernotaitė.
Asmens skundas gautas dėl galimo L. Matjošaitytės Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.
Teigiama, kad komisija, susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus surinkusi papildomus šią informaciją pagrindžiančius duomenis, spręs, ar yra pagrindai tyrimui pradėti.
Šiems veiksmams atlikti VTEK įstatymas nustato 20 darbo dienų nuo gauto pranešimo dienos terminą.
Anksčiau J. Bernotaitė Eltai sakė VTEK Tyrimų skyriui pavedusi įvertinti viešojoje erdvėje esančią informaciją apie galimas VRK narės konsultacijas.
Apie tai, kad L. Matjošaitytė galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK, pirmadienį taip pat pranešė „Delfi“.
Teisingumo ministerija reaguodama teigė, kad šią informaciją, anot teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės, turėtų įvertinti VTEK.
Pati L. Matjošaitytė, paklausta apie atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, portalui teigė negalinti atskleisti šios informacijos, nes ji esą patenka po advokato profesinės paslapties apsauga.
VRK savo ruožtu informavo, kad „Nemuno aušros“ pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už L. Matjošaitytės suteiktas teisines paslaugas.
ELTA primena, kad prieš kelias savaites posėdžiavusi VRK konstatavo, kad 2024 m. Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių „Nemuno aušra“ bei jos lyderis R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą.
Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad „Nemuno aušra“ 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu Rinkimų kodekso pažeidimu.
Be to, įstatymą partija pažeidė priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius (4,3 tūkst. eurų), kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos.
VRK taip pat nustatė, kad „Nemuno aušra“ finansavo 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją per trečiąjį asmenį – partijos pirmininko pavaduotoją ir rinkimų štabo vadovą Robertą Puchovičių.
Esą jis tarpininkavo pervedant įmonių „Tvari statyba“ ir „Lajota“ lėšas, kurių bendra suma siekia 24,2 tūkst. eurų, „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų politinei kampanijai finansuoti.
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