Žiniasklaida: Sokotros saloje užstrigo 17 lietuvių

„Lietuvos Respublikos ambasada Jungtiniuose Arabų Emyratuose kartu su Užsienio reikalų ministerija stebi situaciją, palaiko ryšį su Lietuvos piliečiais ir, bendradarbiaudamos su tarptautiniais partneriais, imasi visų šiuo metu galimų veiksmų siekiant įvertinti situacijos raidą ir galimus sprendimus. Užsienio reikalų ministerija taip pat palaiko ryšius su Europos Sąjungos delegacija Saudo Arabijoje bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių, kurių piliečiai taip pat yra užstrigę saloje, diplomatinėmis atstovybėmis“, – portalui norodė ministerija.
„Pažymėtina, kad Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių galimybės teikti konsulinę ar kitokią pagalbą yra ribotos, ypač tais atvejais, kai nesklandumai kyla valstybėse ar regionuose, pažymėtuose raudona spalva (nerekomenduojama vykti) arba juoda spalva (rekomenduojama nedelsiant išvykti). Nuo praėjusių metų rudens Jemenas pažymėtas raudona spalva su komentaru: Tęsiantis įtampai Artimuosiuose Rytuose, situacija gali labai greitai paaštrėti ir sukelti pavojų platesniame regione. Jei jau esate vienoje iš Artimųjų Rytų regiono valstybių, prašome sekti naujausias žinias ir kelionių rekomendacijų atnaujinimus. Galimybės teikti konsulinę ir teisinę pagalbą sulaikytiems ar į nelaimę patekusiems Lietuvos Respublikos piliečiams yra labai ribotos arba jų iš viso nėra“, – akcentuoja URM.
Kaip skelbta, dėl kovų sustabdžius skrydžius, Jemenui priklausančioje Sokotros saloje įstrigo šimtai turistų.
Pastarąsias kelias dienas skrydžiai į Jemeną ir iš jo buvo smarkiai apriboti, įsiplieskus smurtui tarp konkuruojančių ginkluotų grupuočių, kurios nominaliai pavaldžios vyriausybei, bet kurias atskirai remia Abu Dabis ir Rijadas.
Naujausi komentarai