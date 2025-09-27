Zarasuose – planai už 1,3 mln. eurų sutvarkyti trijų ežerų pakrantes ir dvarą

Savivaldybės atstovė Ramunė Šilikienė sakė, kad šis projektas svarbus visiems Zarasų rajono gyventojams.
„Šiuo projektu būtų įrengta trūkstama atkarpa, jungianti trasa, kur pėstieji ir dviratininkai galės keliauti nuo Zaraso ežero Didžiosios salos iki Griežtos ežero šalia vandens“, – per Zarasų savivaldybės tarybos posėdį teigė R. Šilikienė.
Planuojama Zaraso ir Zarasaičio ežerus sujungti pažintiniu pėsčiųjų taku, pakrantėje įrengti apžvalgos ir automobilių aikšteles, architektūros elementus, pritaikyti aplinką žmonių su negalia poreikiams.
Anot miesto tarybos narių Rimvydo Podolskio ir Benjamino Sakalausko, ypatingo dėmesio reikalauja Sartų ežero pakrantė, čia siūloma įrengti dvi maudyklas, nes jų šiuo metu nėra.
Dusetose, kurios garsėja žirgų lenktynėmis ant Sartų ežero žiemą, numatoma įrengti apžvalgos aikštelę, informacinę infrastruktūrą, privažiavimą nuo Ežero gatvės, valčių nuleidimo vietą, išvalyti dugną ir šlaitus, sutvarkyti krantinę.
„Upės ir ežerai turi būti pasiekiami ir prieinami visiems. Aš labai už, kad būtų vystoma kurortinė infrastruktūra, nes Zarasai kol kas yra vienintelė kurortinė teritorija (rajone – BNS), tai labai linkiu, kad ir Dusetos susitvarkytų kurortinės teritorijos statusą“, – posėdyje sakė tarybos narys, Zarasų gidas Ramūnas Keršys.
Dalyje 11 ha ploto Antazavės sodybos parke numatoma atkurti istorinius pėsčiųjų takus ir gėlynus, sutvarkyti želdinius, tvenkinio šlaitus, įrengti privažiavimą transportui, atnaujinti fontaną.
Šiuo metu dvare įkurtas tradicinių Zarasų krašto amatų centras, kur įrengtos medžio drožybos, audimo, ir keramikos dirbtuvės, vyksta amatininkų parodos ir užsiėmimai.
Numatoma bendra trijų projektų vertė – 1,3 mln. eurų, iš jų 1,1 mln. eurų – Europos Sąjungos, o dar apie 194 tūkst. eurų – rajono savivaldybės lėšos.
