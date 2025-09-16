„Zapad“ pratybų pabaiga: kol vieniems ramu, kitiems kyla klausimai

„Man užtenka tiek, kiek informacijos yra socialiniuose tinkluose. Na, jeigu jos būtų labai daug, tai, spėju, tada „įsijungtų“ minimali panika man“, – teigė studentė Augustė.
Pratybos prasidėjo penktadienį. Apie šių karinių pratybų pradžią skelbiama buvo ir ankščiau, bet informacija pakartotinai paskelbta ir pratybų pradžios dieną. Augustės nuomonei pritaria ne vienas gyventojas. Dauguma sutiktųjų taip pat antrina, jog per didelis informacijos kiekis ne tik keltų paniką, bet ir sumaištį, neigiamas emocijas.
Senjorė Valerija pastebėjo, kad „informacijos kiekis padidėjo po savaitgalio“. Pasak jos, informacijos apie vykstančias pratybas yra, bet norėtųsi daugiau aiškumo. Jai, kaip vyresnio amžiaus žmogui, norisi žinoti viską, kas ten vyksta, kas gresia Lietuvai. Bet, kaip sakė pati Valerija, „čia veikia smalsumas ir gal yra gerai ne viską žinoti“.
Tiesa, apie Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas „Zapad“ kalbama ne tik žiniasklaidoje, bet ir socialiniuose tinkluose. Kaunietė Rasa teigė, kad jai norisi gilesnių įžvalgų, todėl renkasi ne tik žiniasklaidą, bet ir socialinius tinklus.
„Ne visada žinau, kaip reaguoti į situaciją, todėl pasiskaitau ir tai, ką rašo paprasti žmonės socialiniuose tinkluose. Aišku, ne visada jiems pritariu, bet pasižvalgau, kad suprasčiau, kaip kas ką galvoja“, – dalijosi Rasa.
Kol vieniems informacijos užtenka, kiti kelia klausimą, kas galėjo būti nuslėpta. Pasirodžius informacijai, jog į Lietuvos teritoriją buvo įskridę dronai, gyventojai sunerimo. Studentė Smiltė taip pat nerimauja: „Informacijos buvo pakankamai, bet dabar į viešumą iškilo tokios informacijos, kuri tikrai aktuali ir kurią būtina žinoti visiems. Tad kyla klausimas, ką dar galėjo nuslėpti.“
Karinės Rusijos ir Baltarusijos pratybos „Zapad“ prasidėjo rugsėjo 12 dieną. Jose dalyvauja apie 30 tūkstančių karių iš abiejų šalių. Karinės pratybos vyks iki rugsėjo 16 dienos.
