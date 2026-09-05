Vyriausybės plane – tikslas modernizuoti bent 1 tūkst. priedangų

Plane numatyta, kad iki 2028 m. trečiojo ketvirčio turėtų būti modernizuota ne mažiau kaip 1 tūkst. priedangų – sustiprintas jų atsparumas ir (ar) jos pritaikytos asmenims su negalia. Už šios priemonės įgyvendinimą būtų atsakinga Vidaus reikalų ministerija (VRM), dalyvautų savivaldybės.
Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63 proc. šalies gyventojų. 2025 m. šis rodiklis siekė 56 proc., o šių metų liepos pradžioje – 58 proc.
Iki 2027 m. pabaigos planuojama modernizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą.
Be to, iki 2027 m. antrojo ketvirčio ketinama sustiprinti svarbių valstybės objektų ir kritinės infrastruktūros apsaugą sausumoje, teritorinėje jūroje, vidaus bei pasienio vandenyse. Kartu numatoma plėsti grėsmių prevencijos galimybes ir gerinti valstybės pasirengimą krizėms bei ekstremaliosioms situacijoms.
ELTA primena, kad priedangų modernizavimas yra viena iš Vyriausybės programos pirmojo prioriteto „Apsaugosime gyventojus nuo išorės grėsmių“ priemonių. Tarp pagrindinių šio prioriteto siekių numatyta iki 63 proc. padidinti gyventojų, kuriems būtų užtikrinta vieta priedangose, dalį.
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