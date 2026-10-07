Vyriausybė skyrė papeikimą Kalėjimų tarnybos vadovui

„Manau, kad šita nuobauda leis permąstyti vadovui ir pasirinkti kitus metodus ir modelius reformos žmogiškųjų išteklių srityje“, – posėdžio metu kalbėjo teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Teisingumo ministerija nuobaudą pasiūlė skirti už tarnybinį nusižengimą, padarytą pažeidus Vidaus tarnybos statutą, Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą.
Papeikimą LKT vadovui pasiūlyta skirti atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus rugsėjo 14 dienos išvadą dėl galimo nusižengimo.
Ministerija teigia, kad M. Kairys pažeidimą padarė, nes nevykdė teisingumo ministrės įsakymo atšaukti sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių panaikinimo ir pareigūnams įteiktų įspėjimų.
Taip pat, pasak ministerijos, pažeidimą sudaro tai, kad M. Kairys sprendimus naikinti šio kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus pareigybes ir steigti Resocializacijos skyriaus pareigybes priėmė jų nesuderinęs su ministerija.
„Teisingumo ministerija nekvestionuoja Lietuvos kalėjimų tarnybos siekio stiprinti resocializacijos funkciją ir plėtoti dinaminio saugumo modelį, tačiau nepritaria konkrečiam pasirinktam šių tikslų įgyvendinimo būdui – Saugumo valdymo skyriaus sukomplektuotų pareigybių naikinimui, jų vietoje steigiant pareigybes Resocializacijos skyriuje“, – teigia ministerija.
M. Kairys anksčiau BNS sakė, kad su nustatytu tarnybiniu pažeidimu nesutiko.
Ministerija teigia, kad papeikimo skyrimas savaime nereiškia LKT vadovo atleidimo iš pareigų.
Pagal Vidaus tarnybos statutą atleidimas iš vidaus tarnybos gali būti skiriamas už tarnybinį nusižengimą, jeigu pareigūnui per pastaruosius 12 mėnesių buvo skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas ar griežtesnė tarnybinė nuobauda.
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga šią savaitę išplatino raginimą nepritarti siūlymui skirti nuobaudą M. Kairiui.
Profesinių sąjungų vertinimu, ministrė siekia bausti LKT vadovą už sprendimus, kuriuos priimti jam leidžia teisės aktai, o toks žingsnis ne tik kelia klausimų dėl teikimo teisinio pagrįstumo, bet ir kuria pavojingą precedentą kitų valstybės įstaigų vadovams.
Į pareigas M. Kairys paskirtas 2024 metų spalį, pernai liepą jam skirtos dvi tarnybinės nuobaudos – papeikimas ir griežtas papeikimas. Ministerijos teigimu, šiuo metu galiojančių tarnybinių nuobaudų nėra.
Tuometinis teisingumo ministras Rimantas Mockus siūlė atleisti M. Kairį, tačiau LKT vadovui ikiteisminiame tyrime buvo suteiktas pranešėjo statusas, tokiu atveju asmuo negali būti atleidžiamas iš darbo.
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